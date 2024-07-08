Тепер виходити з дому не потрібно: в Дії анонсували важливі оновлення

Уряд дав старт проєкту “єДозвіл”, який дозволить отримувати необхідні ліцензії на дозволи для бізнесу на порталі “Дія”.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше, щоб отримати ліцензію, треба було їхати в установу, витрачаючи на це час. З “Дією” все буде набагато простіше й без корупційних ризиків, — заявив глава відомства.

Підприємці зможуть зручно “в кілька кліків” через портал “Дія” подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії, відстежувати прогрес в обробці документів, оплачувати адмінпослуги чи подавати скарги.

На першому етапі будуть доступні ліцензії та декларації у сфері охорони праці, а з вересня можна буде отримати ліцензію на ветеринарну діяльність. Федоров запевнив, що перелік сфер і послуг поступово розширюватиметься.

Підприємці мають працювати та розвиватися, а не стояти в чергах і витрачати час на папери, — переконаний він.

Система автоматично перевірятиме документи, які користувач завантажить, і якщо все коректно, то за кілька хвилин видасть дозвіл або ліцензію. Якщо система бачить ризик, заяву розгляне представник держоргану — відповідь надійде протягом 10 днів.

Мінцифри працює над проєктом спільно з Мінекономіки.