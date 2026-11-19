Компанія Honor оголосила про початок міжнародних продажів розумного годинника Watch 6 Pro, який раніше був доступний лише в Китаї. Новинка вже з’явилася для попереднього замовлення в низці європейських країн і Великій Британії. Головними особливостями пристрою стали надзвичайно яскравий OLED-дисплей, розширені можливості моніторингу здоров’я та автономність до 18 днів. Модель також отримала преміальний корпус із нержавіючої сталі та кераміки.

Екран із яскравістю 5500 ніт і понад 120 спортивних режимів

Honor Watch 6 Pro оснащений 1,5-дюймовим двошаровим OLED-дисплеєм Ultra-Bright Tandem Display із роздільною здатністю 466 × 466 пікселів. Його пікова яскравість сягає 5500 ніт, тоді як попередній Watch 5 Pro забезпечував до 3000 ніт. Корпус годинника виготовлений із нержавіючої сталі марки 316L, а безель — із нанокристалічної кераміки. Габарити пристрою становлять 46,3 × 46,3 × 11,6 мм, а маса без ремінця — 50,9 грама.

Для відстеження стану здоров’я використовується система Honor Intelligent Sense System, яка дозволяє швидко перевіряти пульс, насичення крові киснем і рівень стресу. Функція Healthy Morning Report формує ранкові звіти про якість сну, запас енергії організму та варіабельність серцевого ритму. Спортивні можливості охоплюють понад 120 режимів тренувань, включно з бігом, футболом і бадмінтоном. Передбачені також ШІ-тренер для бігунів, навігація з поверненням за маршрутом і двочастотна супутникова система AccuTrack GNSS із підтримкою L1+L5.

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Автономність, захист від води та ціни в Європі

Honor Watch 6 Pro отримав акумулятор ємністю 515 мА·год, який забезпечує до 18 днів роботи в спеціальному енергоощадному режимі. За звичайного використання виробник обіцяє приблизно 10 днів автономності, а з постійно активним дисплеєм Always-On Display — до семи днів. Годинник відповідає стандартам захисту 5 ATM, IP68, IP69 та IP69K, підтримує безконтактні платежі через Fidesmo NFC і сумісний зі смартфонами на Android 9.0 та iOS 15.1 або новіших версіях. Також доступне одночасне отримання сповіщень зі смартфона Honor та iPhone.

Європейським покупцям пропонують дві версії годинника. Чорна модель із фтореластомеровим ремінцем коштує 379,90 євро (приблизно 18 800 грн), а сріблястий варіант зі сталевим браслетом — 429,90 євро (близько 21 300 грн). На старті продажів діє знижка 100 євро, завдяки якій ціни знижуються до 279,90 та 329,90 євро відповідно, або приблизно 13 900 і 16 400 грн.

Попередні замовлення стартували 19 листопада, а перші постачання заплановані на 25–27 листопада залежно від країни. Акційні ціни діятимуть до 31 грудня в Німеччині та Італії, а у Франції — до 7 грудня. Перші покупці також можуть отримати додатковий шкіряний ремінець, навушники Honor Choice та річний пакет сервісного обслуговування залежно від умов місцевої акції.