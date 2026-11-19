Компанія Rollme представила PulseFit — свій перший фітнес-браслет без дисплея, орієнтований на цілодобовий моніторинг фізичної активності та показників здоров’я. Пристрій став альтернативою традиційним розумним годинникам, оскільки не відволікає користувача повідомленнями на екрані. Замість цього виробник передбачив вібромотор, який повідомляє про важливі події та нагадування. Однією з головних особливостей новинки стала підтримка запису електрокардіограми (ЕКГ).

Алюмінієвий корпус та розширений моніторинг здоров’я

Rollme PulseFit отримав корпус з алюмінієвого сплаву авіаційного класу, виготовлений із використанням високоточної обробки на верстатах із числовим програмним керуванням. Браслет комплектується міцним нейлоновим ремінцем, розрахованим на тривале носіння. Захист від води за стандартом 5 ATM дозволяє використовувати пристрій під час плавання, хоча це не означає придатності для глибоководного занурення.

Апаратною основою новинки став чип JL 7013A, який працює разом із датчиком Goodix 3228T. Для запису ЕКГ виробник встановив спеціальну сенсорну площадку на передній частині корпусу. За словами Rollme, таке розташування забезпечує зручніший контакт із пальцем порівняно з електродами на бічних гранях розумних годинників.

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Браслет підтримує безперервне відстеження частоти серцевих скорочень, насичення крові киснем, якості сну та варіабельності серцевого ритму (ВСР). У мобільному застосунку результати аналізуються, зокрема, за допомогою діаграми Лоренца, яка дозволяє візуалізувати зміни інтервалів між серцевими скороченнями. Такі дані можуть бути корисними для оцінювання відновлення організму та особливостей роботи вегетативної нервової системи.

Виробник заявляє навіть про контроль рівня глюкози

Найбільш незвичними можливостями Rollme PulseFit стали заявлені функції оцінювання артеріального тиску, рівня глюкози, сечової кислоти та ліпідів у крові. Також пристрій пропонує показники складу тіла, серед яких індекс маси тіла, відсоток жирової тканини та м’язова маса. Таким чином, виробник позиціонує новинку як універсальний інструмент для спостереження за станом організму.

Водночас до таких можливостей варто ставитися обережно. Rollme не надала переконливих даних незалежних клінічних випробувань, які підтверджують точність визначення глюкози, ліпідів або сечової кислоти за допомогою браслета. Неінвазивне вимірювання цих показників залишається складним технологічним завданням, тому результати PulseFit не слід використовувати для діагностики захворювань чи коригування лікування. Для контролю глюкози необхідно застосовувати перевірені медичні прилади.

До 15 днів роботи без підзарядки

Rollme PulseFit оснащений акумулятором ємністю 200 мА·год, якого, за заявою виробника, вистачає до 15 днів звичайного використання. У режимі очікування автономність може перевищувати 30 днів. Для заряджання використовується магнітний конектор, а підключення до смартфона здійснюється через Bluetooth 5.3.

Супутній мобільний застосунок дозволяє переглядати статистику здоров’я, аналізувати зміни показників і передавати інформацію авторизованим членам родини. Така функція може бути корисною для дистанційного спостереження за самопочуттям близьких. Передбачена сумісність зі смартфонами на Android 8.0 та iOS 13.0 або новіших версіях.

Rollme PulseFit уже надійшов у продаж за ціною 59,99 долара, що становить приблизно 2500 грн. Покупцям пропонують три кольори: Phantom Black, Titanium Gray та Rose Quartz. Водночас незалежних детальних випробувань точності всіх заявлених функцій поки недостатньо, тому пристрій насамперед варто розглядати як фітнес-аксесуар, а не заміну медичному обладнанню.