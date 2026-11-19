Компанія OnePlus може встановити новий стандарт для дисплеїв флагманських смартфонів. За інформацією відомого інсайдера Digital Chat Station, виробник розглядає можливість використання OLED-панелі з частотою оновлення 240 Гц у своєму наступному топовому пристрої. Якщо інформація підтвердиться, новинка суттєво перевершить більшість сучасних флагманів, які зазвичай пропонують екрани на 120 або 144 Гц.

Ймовірним кандидатом на отримання такого дисплея називають OnePlus 17, презентація якого очікується восени 2027 року. Водночас інсайдер поки не підтвердив назву смартфона, тому остаточні характеристики майбутньої моделі залишаються невідомими.

Що відомо про новий дисплей OnePlus 17

За попередніми даними, китайська компанія BOE вже підготувала 6,89-дюймову OLED-панель із роздільною здатністю 2K та частотою оновлення до 240 Гц. Екран виготовлений із використанням технології LIPO, яка дозволяє створювати надзвичайно тонкі рамки з усіх чотирьох боків. Також заявлена підтримка широкого колірного простору BT.2020, що потенційно забезпечить точніше та насиченіше відтворення кольорів.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Для порівняння, представлений раніше OnePlus 16 отримав 6,78-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 1,5K. Його частота оновлення становить до 165 Гц під час звичайного використання системи та може підвищуватися до 185 Гц у сумісних іграх. Таким чином, перехід на 240 Гц стане одним із найбільших оновлень дисплея в історії флагманської серії.

Чи потрібні смартфону 240 Гц

Головною перевагою настільки високої частоти оновлення стане потенційно плавніше відображення динамічних сцен, насамперед у мобільних іграх. Однак для повноцінного використання можливостей екрана смартфон повинен забезпечувати відповідну частоту кадрів, а самі ігри — підтримувати режим 240 FPS. Без цього реальна перевага над дисплеями на 120 або 165 Гц може виявитися незначною.

Крім того, робота на максимальній частоті потенційно збільшуватиме енергоспоживання, тому важливу роль відіграватимуть технології адаптивного оновлення зображення. Поки невідомо, як саме OnePlus планує реалізувати ці можливості у своєму майбутньому смартфоні.

Очікується, що OnePlus 17 представлять приблизно в жовтні 2027 року. До офіційного анонсу виробник ще може змінити характеристики пристрою, тому інформацію про 240-герцовий дисплей варто сприймати як попередню.