Після виходу Grand Theft Auto VI фахівці Digital Foundry провели детальне тестування продуктивності гри на PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro. Результати показали, що звичайна PS5 не завжди здатна підтримувати навіть цільові 30 кадрів за секунду. Причому зниження продуктивності виникає не лише під час масштабних перестрілок чи вибухів, а й у звичайних ігрових ситуаціях, зокрема під час пересування містом на автомобілі.

Наскільки сильно падає FPS на звичайній PS5

Більшу частину часу GTA 6 працює на стандартній PlayStation 5 із частотою, близькою до 30 FPS. Однак у складніших сценах продуктивність помітно погіршується. Під час інтенсивних перестрілок, вибухів та інших насичених подій частота кадрів може опускатися приблизно до 23–25 FPS. У деяких випадках падіння триває протягом усієї складної сцени, а не обмежується короткочасним пригальмовуванням.

Експерти наголошують, що подібні ситуації не відображають середньої продуктивності гри. Здебільшого вона наближається до цільових 30 FPS, однак навіть невеликі коливання можуть бути помітними, особливо для гравців, які звикли до 60 кадрів за секунду. Водночас Digital Foundry високо оцінила якість графіки, деталізацію відкритого світу та загальний технологічний рівень проєкту.

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На PlayStation 5 Pro ситуація значно краща

Потужніша PlayStation 5 Pro демонструє відчутно стабільнішу продуктивність. За результатами тестів, консоль практично постійно підтримує 30 FPS під час звичайного ігрового процесу, забезпечуючи рівномірний час відображення кадрів. Це робить рух камери та пересування персонажів плавнішими, навіть попри однакове обмеження частоти кадрів на обох консолях.

Проте й PS5 Pro не повністю захищена від падіння продуктивності. В окремих надзвичайно складних сценах із великою кількістю ефектів частота кадрів може знижуватися приблизно до 24 FPS. Такі ситуації трапляються значно рідше, ніж на базовій моделі.

Rockstar Games обмежила консольні версії GTA 6 частотою 30 FPS. Розробники пояснюють це складністю моделювання величезного відкритого світу, який одночасно створює значне навантаження на центральний і графічний процесори. Отже, навіть власники PS5 Pro поки не можуть розраховувати на режим 60 FPS.

Попри технічні обмеження, GTA 6 залишається однією з найамбітніших ігор Rockstar Games. Перші тести свідчать, що PS5 Pro пропонує найстабільнішу продуктивність серед консолей PlayStation, але навіть вона не гарантує абсолютно незмінних 30 FPS у всіх ситуаціях.