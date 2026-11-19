Американська компанія Ford оголосила про початок постачання перших літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторних елементів із власного заводу BlueOval Battery Park Michigan. Підприємство розташоване в місті Маршалл, штат Мічиган, і використовує виробничу технологію китайської компанії CATL. Перші партії батарей уже відправили на завод Louisville Assembly Plant у штаті Кентуккі, де їх встановлять у прототипи нового електричного пікапа Ford Fathom.

Запуск виробництва став важливим етапом для Ford, яка раніше переважно покладалася на зовнішніх постачальників акумуляторів. Тепер компанія самостійно виготовлятиме елементи для майбутніх електромобілів, використовуючи ліцензовані технології CATL. За словами представників виробника, це дозволить краще контролювати собівартість батарей і прискорити розробку доступніших моделей.

Нові акумулятори мають зменшити вартість електромобілів

Ford обрала літій-залізо-фосфатну хімію через її нижчу вартість порівняно з багатьма акумуляторами на основі нікелю. LFP-батареї не потребують дорогих нікелю та кобальту в катодному матеріалі, а також зазвичай відрізняються тривалим ресурсом і стійкістю до багаторазового заряджання. Водночас їхня питома енергоємність зазвичай нижча, ніж у сучасних NMC-акумуляторів, тому для досягнення аналогічного запасу ходу може знадобитися більша маса батареї.

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Для майбутнього Ford Fathom інженери обрали прямокутні призматичні елементи, які дозволяють ефективніше використовувати доступний простір. Акумуляторний блок інтегрують безпосередньо в силову конструкцію автомобіля, завдяки чому він виконуватиме не лише функцію накопичувача енергії, а й частини шасі. Такий підхід має скоротити кількість конструктивних деталей, зменшити масу автомобіля та спростити його складання.

Виробничі лінії BlueOval Battery Park Michigan розраховані на випуск до 40 акумуляторних елементів за хвилину. Це один із найвищих показників серед підприємств, що виготовляють призматичні LFP-елементи за межами Китаю. Для контролю якості Ford використовує автоматизовані системи перевірки, зокрема алгоритми розпізнавання зображень на основі штучного інтелекту. Компанія прагне скоротити кількість дефектів до рівня, коли їх можна буде обчислювати одиницями на мільярд виготовлених елементів.

Ford Fathom зможе забезпечувати електроенергією будинок

Першим автомобілем із новими батареями стане середньорозмірний електричний пікап Ford Fathom, побудований на платформі Universal Electric Vehicle Platform. Його стартову ціну для американського ринку оголосили на рівні 28 350 доларів, що становить приблизно 1,28 млн гривень за актуальним курсом. Це рекомендована ціна виробника без урахування місцевих податків, доставки та інших витрат.

Однією з особливостей Fathom стане підтримка двонаправленого передавання електроенергії. Автомобіль зможе не лише заряджатися від домашньої мережі, а й за допомогою додаткового обладнання подавати електроенергію назад у будинок. Ford заявляє про можливість забезпечення потужності понад 10 кВт, що дозволить використовувати пікап як резервне джерело живлення під час відключень електроенергії. Для цього знадобляться сумісні системи Ford Home Power Station та Home Backup Power Panel.

Початок продажів Ford Fathom запланований на четвертий квартал 2027 року, а попередні замовлення мають відкрити на початку року. До цього часу компанія планує запустити окреме підприємство зі складання акумуляторних блоків у Мічигані.

Напрацювання нового заводу також використовуватимуть у підрозділі Ford Energy, який готується виробляти промислові системи накопичення електроенергії у штаті Кентуккі. Таким чином, Ford поступово розширює акумуляторний бізнес за межі автомобілебудування, хоча ключові технології виробництва LFP-елементів поки отримує від китайської CATL.

Ємність батареї та офіційний запас ходу Ford Fathom наразі не розкриті. Інформації про можливість продажу пікапа в Україні також немає.