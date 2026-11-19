Американская компания Ford объявила о начале поставок первых литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторных элементов со своего завода BlueOval Battery Park Michigan. Предприятие расположено в городе Маршалл, штат Мичиган, и использует производственную технологию китайской компании CATL. Первые партии батарей уже отправлены на завод Louisville Assembly Plant в штате Кентукки, где их установят в прототипы нового электрического пикапа Ford Fathom.

Запуск производства стал важным этапом для Ford, которая ранее в основном полагалась на внешних поставщиков аккумуляторов. Теперь компания будет самостоятельно производить элементы для будущих электромобилей, используя лицензированные технологии CATL. По словам представителей производителя, это позволит лучше контролировать себестоимость батарей и ускорить разработку более доступных моделей.

Новые аккумуляторы должны снизить стоимость электромобилей

Ford выбрала литий-железо-фосфатную химию из-за её более низкой стоимости по сравнению со многими аккумуляторами на основе никеля. LFP-батареи не требуют использования дорогостоящих никеля и кобальта в катодном материале, а также обычно отличаются длительным сроком службы и устойчивостью к многократной зарядке. В то же время их удельная энергоемкость обычно ниже, чем у современных NMC-аккумуляторов, поэтому для достижения аналогичного запаса хода может потребоваться большая масса батареи.

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Для будущего Ford Fathom инженеры выбрали прямоугольные призматические элементы, которые позволяют более эффективно использовать доступное пространство. Аккумуляторный блок будет интегрирован непосредственно в силовую конструкцию автомобиля, благодаря чему он будет выполнять не только функцию накопителя энергии, но и части шасси. Такой подход должен сократить количество конструктивных деталей, уменьшить массу автомобиля и упростить его сборку.

Производственные линии BlueOval Battery Park в Мичигане рассчитаны на выпуск до 40 аккумуляторных элементов в минуту. Это один из самых высоких показателей среди предприятий, производящих призматические LFP-элементы за пределами Китая. Для контроля качества Ford использует автоматизированные системы проверки, в частности алгоритмы распознавания изображений на основе искусственного интеллекта. Компания стремится сократить количество дефектов до уровня, когда их можно будет исчислять единицами на миллиард изготовленных элементов.

Ford Fathom сможет обеспечивать дом электроэнергией

Первым автомобилем с новыми батареями станет среднеразмерный электрический пикап Ford Fathom, построенный на платформе Universal Electric Vehicle Platform. Его стартовую цену для американского рынка объявили на уровне 28 350 долларов, что составляет примерно 1,28 млн гривен по актуальному курсу. Это рекомендованная цена производителя без учета местных налогов, доставки и других расходов.

Одной из особенностей Fathom станет поддержка двунаправленной передачи электроэнергии. Автомобиль сможет не только заряжаться от домашней сети, но и с помощью дополнительного оборудования подавать электроэнергию обратно в дом. Ford заявляет о возможности обеспечения мощности более 10 кВт, что позволит использовать пикап в качестве резервного источника питания во время отключений электроэнергии. Для этого понадобятся совместимые системы Ford Home Power Station и Home Backup Power Panel.

Начало продаж Ford Fathom запланировано на четвёртый квартал 2027 года, а приём предварительных заказов должен начаться в начале года. К этому времени компания планирует запустить отдельное предприятие по сборке аккумуляторных блоков в Мичигане.

Опыт, накопленный на новом заводе, также будет использоваться в подразделении Ford Energy, которое готовится к производству промышленных систем накопления электроэнергии в штате Кентукки. Таким образом, Ford постепенно расширяет аккумуляторный бизнес за пределы автомобилестроения, хотя ключевые технологии производства LFP-элементов пока получает от китайской компании CATL.

Емкость аккумулятора и официальный запас хода Ford Fathom пока не разглашаются. Информации о возможности продажи пикапа в Украине также нет.