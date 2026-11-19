Компания Samsung разрабатывает новое поколение телевизоров с искусственным интеллектом, которые смогут реагировать на поведение зрителей. По информации южнокорейского издания Korea JoongAng Daily, устройство с рабочим названием TV-I планируется представить на выставке CES 2027, которая состоится 6–9 января в Лас-Вегасе. Одной из главных особенностей станет автоматическое управление воспроизведением видео в зависимости от присутствия человека перед экраном.

Новая технология будет использовать алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания движений и анализа поведения пользователя. Например, если зритель встанет с дивана, чтобы выйти из комнаты, телевизор самостоятельно поставит фильм на паузу. Когда человек вернётся на своё место, воспроизведение автоматически возобновится. Таким образом, пользователю больше не придётся постоянно искать пульт дистанционного управления.

Телевизор сможет распознавать одежду, предметы и места в фильмах

Помимо автоматического управления воспроизведением, Samsung планирует расширить возможности поиска информации непосредственно на телевизоре. Искусственный интеллект будет анализировать изображения и распознавать объекты, появляющиеся в фильмах и сериалах. Например, зритель сможет узнать название бренда одежды, которую носит актер, или найти информацию о ресторане, показанном в определенной сцене.

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Фактически речь идет о развитии технологии Click to Search, которая появилась в телевизорах Samsung в 2025 году. Она уже позволяет нажать специальную кнопку на пульте и задать вопрос о том, что происходит на экране. Новая система должна сделать поиск более точным и теснее интегрировать его с другими сервисами телевизора.

Особое внимание производитель уделяет онлайн-покупкам. В США Samsung уже сотрудничает с Amazon, предлагая интерактивную рекламу в бесплатном стриминговом сервисе Samsung TV Plus. Если во время просмотра появляется реклама соответствующего товара, пользователь может добавить его в корзину Amazon одним нажатием кнопки на пульте. В будущем распознавание предметов в видео потенциально позволит расширить такие возможности за пределы рекламных роликов.

Сможет ли Samsung отслеживать пользователей

Несмотря на интересные возможности, новая технология поднимает вопрос о конфиденциальности. На данный момент Samsung не пояснила, каким именно образом телевизор будет определять присутствие человека. Неизвестно, будет ли использоваться встроенная камера, специальные датчики движения или другие технологии. Также нет информации о том, будут ли данные обрабатываться локально на устройстве или передаваться на серверы компании.

Также не уточняется, будет ли автоматическая пауза работать со сторонними приложениями, в частности с YouTube, Netflix и другими стриминговыми платформами. Пока неясно, будет ли эта функция работать с любым видеоконтентом или только с отдельными сервисами Samsung.

Развитие таких возможностей соответствует стратегии компании по увеличению доходов от цифровых сервисов. Samsung TV Plus уже насчитывает более 100 миллионов активных пользователей в месяц по всему миру. В то же время аналитики TrendForce прогнозируют сокращение мировых поставок телевизоров на 0,8% по итогам 2026 года, что усиливает конкуренцию между производителями.

Официального подтверждения презентации TV-I от Samsung пока нет. Также неизвестно, станет ли эта технология частью новых моделей телевизоров 2027 года или впоследствии появится на уже выпущенных устройствах посредством обновления программного обеспечения.