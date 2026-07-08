Стали известны цены на Google Pixel 11: базовые модели подорожают, но есть нюанс

До презентации новых смартфонов Google осталось совсем немного времени, но ключевые подробности о серии Pixel 11 уже появились в сети. Согласно утечке, компания готовит четыре модели: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и складной Pixel 11 Pro Fold.

Базовая версия Pixel 11 с 256 ГБ памяти может стоить 999 евро, а вариант с 512 ГБ — 1129 евро. Pixel 11 Pro оценивается в 1199 евро за 256 ГБ, 1329 евро за 512 ГБ и 1589 евро за 1 ТБ. За Pixel 11 Pro XL придется заплатить от 1399 до 1789 евро, в зависимости от объема памяти. Самым дорогим станет Pixel 11 Pro Fold: его цена, по предварительным данным, стартует с 1999 евро и может достигать 2389 евро за версию на 1 ТБ.

На первый взгляд, Pixel 11 и Pixel 11 Pro будут стоить дороже своих предшественников. Но есть важный нюанс: на этот раз базовые версии должны получить 256 ГБ памяти вместо 128 ГБ. Если сравнивать именно версии с одинаковым объёмом хранилища, цены фактически остаются на уровне Pixel 10. А вот Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold действительно могут подорожать примерно на 100 евро.

Также стали известны возможные цвета смартфонов. Pixel 11 должен выйти в серых, чёрных, розовых и зелёных цветах. Для моделей Pro ожидаются белый, черный, розовый и зеленый варианты, тогда как складной Pixel 11 Pro Fold будет доступен в черном и зеленом цветах. Версии на 1 ТБ, по данным утечки, будут продаваться только в черном цвете.

Официальная презентация Made by Google 2026 запланирована на 12 августа. Продажи смартфонов, по предварительной информации, могут начаться 20 августа 2026 года. Помимо Pixel 11, на мероприятии также ожидаются новые Pixel Watch 5 и, возможно, обновленные наушники Pixel Buds Pro.