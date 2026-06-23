Инженер обвинил Windows 11 в ускоренном износе SSD-накопителей

Инженер-конструктор Чандрвир Матур опубликовал результаты собственного исследования о влиянии режима гибернации в Windows 11 на твердотельные накопители. Специалист подробно разобрал механизм работы этой функции и настоятельно рекомендует пользователям отключать её для продления срока службы SSD.

Почему гибернация вредит диску

Поводом для исследования стало заметное замедление работы компьютера после нескольких циклов выхода из режима гибернации. Изучив системные журналы, инженер пришёл к выводу, что эта функция чрезвычайно ресурсоёмкая для флэш-памяти.

«Анализ диагностических данных моего накопителя показал ужасающую картину того, как Windows управляет системной памятью и почему использование режима гибернации — это санкционированный операционной системой способ сократить срок службы вашего дорогого флеш-накопителя», — отметил Чандрвир Матур.

Принцип работы гибернации заключается в том, что Windows 11 полностью выгружает содержимое оперативной памяти (ОЗУ) и записывает его на SSD в системный файл hiberfil.sys . В отличие от обычного режима сна, который просто поддерживает минимальное питание ОЗУ для сохранения текущих данных, гибернация каждый раз расходует ресурсы диска на физическую запись информации. Например, на ПК с 32 ГБ оперативной памяти система резервирует и каждый раз перезаписывает аналогичный объём на SSD.

Масштабы проблемы и причины замедления

По подсчётам энтузиаста, в его собственном сценарии использования ресурс накопителя сокращается на 23,36 TBW (терабайт записанных данных) в год исключительно из-за этой особенности операционной системы. Хотя для флагманских SSD с огромным ресурсом это небольшая цифра, для бюджетных накопителей ситуация обстоит иначе (например, заявленный ресурс модели Transcend TS120 составляет всего 60 ТБВ).

Кроме того, Матур выяснил причину длительного запуска и замедления работы ПК после нескольких переходов в режим гибернации. Огромный массив данных быстро переполняет быстрый SLC-кеш диска, из-за чего информация начинает записываться непосредственно в более медленную TLC-память, что вызывает серьезную нагрузку на контроллер.

Как решить проблему

Чтобы сэкономить ресурсы диска, эксперт рекомендует полностью удалить файл гибернации и отключить эту функцию. Для этого необходимо:

Откройте командную строку от имени администратора. Введите команду powercfg.exe /hibernate off и нажать Enter.

Главное: режим гибернации в Windows 11 каждый раз перезаписывает всё содержимое оперативной памяти на SSD, что приводит к её ускоренному износу (около 23,36 TBW в год для систем с 32 ГБ ОЗУ) и переполнения кэша, что замедляет работу системы.