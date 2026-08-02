Годы без батареек: новый G-Shock питается от солнца и синхронизируется со смартфоном

Компания Casio пополнила линейку защищенных часов G-Shock новой моделью Gravitymaster GWR-B3000, предназначенной для любителей авиации и путешествий. Главные преимущества новинки — легкий карбоновый корпус, зарядка от солнца и беспроводная связь со смартфоном.

Легкость и защита

Серия Gravitymaster традиционно отличается устойчивостью к ударам, вибрациям и перегрузкам — отсюда и название. Внутренняя конструкция GWR-B3000 выполнена из смолы, армированной углеродным волокном, что позволило удержать вес на отметке всего 102 грамма — совсем немного для столь массивных на вид часов. Внешние элементы сочетают нержавеющую сталь с полимерными амортизаторами, а ремешок изготовлен из биополимера. Матовый черный циферблат защищен прочным сапфировым стеклом.

Внутри — новый аналоговый механизм TOUGH MVT.2 с автокоррекцией положения стрелок после удара и защитой от магнитных полей. Это решает давнюю проблему аналоговых часов: после встряски или воздействия магнита стрелки больше не сбиваются с правильного времени.

Интеллектуальные функции

Функция Описание Питание Tough Solar — солнечные элементы на циферблате Связь Bluetooth + приложение Casio Watches Синхронизация времени Multi-Band 6 (радиосигнал) + 38 часовых поясов Журнал полетов запись места и времени для путешествий

Главное преимущество — часам не требуется замена батарейки: система Tough Solar питается от света, а точное время поддерживается автоматически — либо через радиосигнал по технологии Multi-Band 6, либо через приложение на смартфоне с поддержкой 38 часовых поясов. Для путешественников предусмотрена функция Flight Log, которая фиксирует место и время — своего рода журнал перемещений.

Цена

Новинка уже доступна на американском рынке в трёх вариантах: базовая модель GWR-B3000-1A стоит 880 долларов, версия с синим ионным покрытием — 990 долларов, а флагманская серая GWR-B3000B-8A — $1100. О сроках появления и ценах в Европе и Украине Casio пока не сообщала.

Цена немаленькая даже по меркам G-Shock, но она типична для «премиальной» линейки бренда: за эти деньги покупатель получает не столько точность, сколько автономность — часы, которые годами работают без обслуживания, самостоятельно корректируют время и выдерживают удары, от которых обычный механизм давно бы вышел из строя.

Напомним, ранее мы писали о другом необычном носимом гаджете Casio — умном кольце Ring Watch с миниатюрным экраном, датчиками здоровья и автономностью до шести дней.