Redmi повысила цены на популярные смартфоны

Компания Xiaomi официально пересмотрела цены на часть модельного ряда REDMI — и изменения оказались не в пользу покупателей. 6 июля 2026 года стоимость нескольких конфигураций выросла сразу на нескольких рынках.

Так, версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя теперь стоит 2799 юаней (≈18 470 грн) вместо прежних 2599 (≈17 150 грн). Модель с 16 ГБ + 256 ГБ подорожала до 3099 юаней (≈20 450 грн) с 2899 (≈19 130 грн). За версию 12 ГБ+512 ГБ придется отдать уже 3399 юаней (≈22 430 грн) против 3199 (≈21 110 грн) ранее. Комплектация 16 ГБ+512 ГБ подорожала до 3699 юаней (≈24 410 грн) с 3499 (≈23 090 грн), а топовая версия 16 ГБ + 1 ТБ теперь стоит 4199 юаней (≈27 710 грн) вместо 3999 (≈26 390 грн).

Это уже не первое повышение цен на продукцию REDMI в этом году. Еще в апреле Xiaomi предупреждала о пересмотре рекомендованных розничных цен на некоторые устройства бренда; тогда флагманский Redmi K90 Pro Max подорожал примерно на 30 долларов. Причиной тогда, как и сейчас, назвали существенный рост стоимости ключевых комплектующих — прежде всего чипов памяти — на мировом рынке.

Проблема носит системный характер и затрагивает не только Xiaomi: в марте 2026 года волну повышения цен на китайском рынке инициировала OPPO, за ней последовали vivo и iQOO. Дефицит и подорожание памяти производители связывают с бурным развитием искусственного интеллекта, дата-центры для которого потребляют огромные объемы чипов памяти, в то время как производственные мощности не успевают за спросом.

По прогнозам аналитиков, давление на цены сохранится как минимум до конца 2026 года, поэтому в ближайшее время не стоит исключать новых повышений цен на устройства Xiaomi и Redmi.