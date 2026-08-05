Тот же процессор, но вдвое больше памяти: в сети раскрыли характеристики Pixel Watch 5

За неделю до официальной презентации в сеть просочились почти все характеристики Google Pixel Watch 5. Судя по утечке, обновление будет умеренным — Google скорее «дорабатывает» прошлогоднюю модель, чем переделывает её. Главное же изменение скрывается не там, где его обычно ищут.

Не железо, а память под Gemini

Самое интересное в этой новинке — не процессор и не аккумулятор, а оперативная память: её объём увеличивается с 2 до 3 ГБ, а встроенный накопитель удваивается до 64 ГБ. Причина очевидна: часы переходят на Wear OS 7 со встроенным ИИ-помощником Gemini, а нейросетевые функции требуют ресурсов. Похоже, именно для них Google и увеличила объем памяти, оставив остальные характеристики практически без изменений.

Процессор при этом — тот же Snapdragon W5, пусть и в несколько ускоренной версии. То есть резкого скачка производительности ожидать не стоит; ставка сделана на «более умное» программное обеспечение, а не на более мощное «железо».

Что ещё известно

Параметр Значение Размеры 41 и 45 мм Экран Actua 360, до 3000 нит Оперативная память 3 ГБ (ранее было 2 ГБ) Накопитель 64 ГБ (ранее было 32 ГБ) Батарея (41 / 45 мм) 332 / 465 мА·год Автономность до 30–40 часов Защита 5 АТМ + IP68 Система Wear OS 7 с Gemini

Дисплей Actua 360 с пиковой яркостью 3000 нит переходит в новое поколение без изменений. Емкость аккумуляторов немного увеличилась — на 7–10 мА·ч в зависимости от размера, — но заявленная автономность осталась прежней: до 30 часов в меньшей версии и до 40 — в большей (при включенном постоянно активном экране). Обновили и комплектный ремешок Active Band: вместо фтороэластомера теперь используют более прочный синтетический каучук HNBR.

В целом Pixel Watch 5 выглядит как типичное «промежуточное» поколение: заметных внешних нововведений нет, а главная ценность — в программной части и более глубокой интеграции ИИ. Насколько оправданным будет обновление для владельцев прошлогодней модели, станет ясно после анонса — презентацию ожидают 12 августа, вместе с новыми смартфонами Google. Цены инсайдеры пока не называют.

Напомним, что конкуренты тоже находятся на старте: ранее мы писали, что Huawei представит Watch GT 7 уже 5 августа, а Apple готовит к выпуску осенью Watch Series 12 и Ultra 4 — с первым за много лет заметным обновлением процессора.