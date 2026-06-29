Не Fold и не Flip: Samsung готовит новый тип смартфона с гибким экраном

Samsung может сделать следующий большой шаг после выхода складных смартфонов. Согласно новым данным, компания работает над устройством со сворачивающимся или раздвижным экраном, которое сможет изменять размер дисплея без классического шарнира, как у Galaxy Z Fold или Galaxy Z Flip.

Речь идет о перспективной линейке, которую неофициально называют Galaxy Z Slide. По информации корейских источников, Samsung Display намерена довести эту технологию до массового производства уже в ближайшие годы. Первый такой смартфон якобы могут представить в первой половине 2028 года — примерно в период выхода серии Galaxy S28.

Что известно о Galaxy Z Slide

Ожидается, что первое устройство будет оснащено экраном с диагональю около 10 дюймов в разложенном состоянии. То есть смартфон сможет превращаться практически в компактный планшет, но без заметной линии сгиба посередине дисплея.

Именно это может стать главным преимуществом сворачиваемых экранов перед нынешними складными моделями. В Fold-смартфонах пользователи до сих пор видят складку на экране, а сам шарнир усложняет конструкцию. В раздвижном формате гибкая панель скрывается внутри корпуса и выдвигается только тогда, когда требуется большая площадь.

Samsung уже не впервые демонстрирует подобные технологии. На выставках компания демонстрировала прототипы Slidable Flex Solo, Slidable Flex Duet и Slidable Flex Vertical. Они раскрывают различные сценарии использования: от компактного смартфона, который раскладывается в более крупный экран, до планшета или ноутбука с раздвижной OLED-панелью.

Почему это важно для рынка смартфонов

Складные смартфоны уже перестали быть редкостью, но массовыми они пока не стали. Их сдерживают цена, толщина, вопросы прочности и сомнения относительно долговечности гибкого экрана. Раздвижной формат может частично решить эти проблемы, но в то же время создает новые.

В таком смартфоне должен быть сложный механизм, способный выдержать тысячи циклов разворачивания. Кроме того, производителю необходимо защитить гибкий дисплей от пыли, ударов и повреждений. Не менее важный вопрос — цена: первые складные модели почти наверняка будут дорогостоящими.

По предварительным данным, после выхода первой модели Galaxy Z Slide компания Samsung может выпустить ещё одно подобное устройство примерно в 2030 году. Это означает, что компания рассматривает данный формат не как разовый эксперимент, а как возможную новую линию развития мобильных устройств.

Впрочем, к этой информации следует относиться с осторожностью. Пока что Samsung официально не анонсировала серийный смартфон со складным экраном. Прототипы уже существуют, но путь от выставочного образца до готового продукта может быть долгим.

Если компании удастся вывести эту технологию на рынок, смартфоны будущего могут стать гораздо более универсальными в использовании: компактными в кармане и почти как планшеты во время работы, просмотра видео или многозадачности.