Не Fold і не Flip: Samsung готує новий тип смартфона з гнучким екраном

Samsung може зробити наступний великий крок після складаних смартфонів. За новими даними, компанія працює над пристроєм зі згортаним або розсувним екраном, який зможе змінювати розмір дисплея без класичного шарніра, як у Galaxy Z Fold чи Galaxy Z Flip.

Йдеться про перспективну лінійку, яку неофіційно називають Galaxy Z Slide. За інформацією корейських джерел, Samsung Display хоче довести технологію до масового виробництва вже у найближчі роки. Перший такий смартфон нібито можуть показати у першій половині 2028 року — приблизно в період виходу серії Galaxy S28.

Що відомо про Galaxy Z Slide

Очікується, що перший пристрій отримає екран діагоналлю близько 10 дюймів у розгорнутому стані. Тобто смартфон зможе перетворюватися майже на компактний планшет, але без помітної лінії згину посередині дисплея.

Саме це може стати головною перевагою згортаних екранів над нинішніми складними моделями. У Fold-смартфонах користувачі досі бачать складку на екрані, а сам шарнір ускладнює конструкцію. У розсувному форматі гнучка панель ховається всередині корпусу й виїжджає лише тоді, коли потрібна більша площа.

Samsung уже не вперше демонструє подібні технології. На виставках компанія показувала прототипи Slidable Flex Solo, Slidable Flex Duet і Slidable Flex Vertical. Вони розкривають різні сценарії: від компактного смартфона, який витягується в більший екран, до планшета або ноутбука з розсувною OLED-панеллю.

Чому це важливо для ринку смартфонів

Складані смартфони вже перестали бути дивиною, але масовими вони все ще не стали. Їх стримують ціна, товщина, питання міцності та сумніви щодо довговічності гнучкого екрана. Розсувний формат може частково вирішити ці проблеми, але водночас створює нові.

У такому смартфоні має бути складний механізм, який буде витримувати тисячі циклів розгортання. Також виробнику потрібно захистити гнучку панель від пилу, ударів і пошкоджень. Не менш важливе питання — ціна: перші згортані моделі майже напевно будуть дорогими.

За попередніми даними, після першого Galaxy Z Slide Samsung може підготувати ще один подібний пристрій приблизно у 2030 році. Це означає, що компанія розглядає формат не як одноразовий експеримент, а як можливу нову гілку розвитку мобільних пристроїв.

Втім, до цієї інформації варто ставитися обережно. Поки що Samsung офіційно не анонсувала серійний смартфон зі згортаним екраном. Прототипи вже існують, але шлях від виставкового зразка до готового продукту може бути довгим.

Якщо компанії вдасться довести технологію до ринку, смартфони майбутнього можуть стати значно гнучкішими у використанні: компактними в кишені й майже планшетними під час роботи, перегляду відео або багатозадачності.