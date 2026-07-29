Microsoft прив’яже активацію Windows до TPM-чипа — але «кінцем піратства» це не стане

Microsoft посилює захист механізму масової активації Windows: сервери Key Management Service (KMS) доведеться підтверджувати апаратно — через криптографічний чип TPM. Нововведення спрямоване проти піратських активаторів, які роками імітували корпоративні сервери активації.

Як це працює

Key Management Service — це корпоративний інструмент, який дозволяє активувати Windows у великих мережах: локальний KMS-хост обробляє запити пристроїв замість прямого звернення до серверів Microsoft. Саме цю схему й використовують піратські утиліти, що видають себе за легітимний KMS-сервер і виписують підроблені ліцензії.

Нове рішення, назване KMS Hardware-Secured, додає перевірку на рівні заліза. Процедура складається з трьох кроків: KMS-хост підтверджує свою апаратну ідентичність через TPM, Microsoft перевіряє цю атестацію, а сам чип засвідчує, що платформу не було скомпрометовано. Лише після цього хост отримує право обробляти запити на активацію.

Trusted Platform Module — це окремий криптографічний модуль для ізольованого зберігання ключів і сертифікатів. Починаючи з Windows 11, наявність TPM 2.0 є обов’язковою вимогою, а сучасні процесори Intel і AMD підтримують цю функцію на рівні прошивки.

Терміни впровадження

Етап Коли Попереджувальні повідомлення у Windows Server 2025 серпень 2026 року Обов’язкова вимога (наступний випуск Windows Server LTSC) 2028 рік

Перевірити готовність системи можна командою slmgr /dlv . Адміністраторам фізичних серверів необхідно увімкнути TPM 2.0, а рекомендації для віртуальних машин Microsoft обіцяє оприлюднити пізніше.

Кого це насправді стосується

Попри гучні заголовки про «кінець піратської Windows», зміни мають чітко окреслену межу. Вони стосуються виключно корпоративного механізму KMS і не впливають на звичайних користувачів із роздрібними, OEM- або цифровими ліцензіями. Для домашнього ПК із легально активованою системою нічого не зміниться.

Водночас удар справді відчутний для найпоширенішого класу активаторів — тих, що працюють через емуляцію KMS-сервера. Такі інструменти не зможуть пройти апаратну атестацію, адже не мають доступу до довіреного TPM-хоста.

Утім, оголошувати остаточну перемогу зарано: у спільноті розробників неофіційних інструментів уже обговорюють можливі способи обходу нового механізму. Крім того, обов’язковою вимога стане лише за два роки, тож наявні схеми активації працюватимуть ще тривалий час.