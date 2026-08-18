Флагман RTX 5090 запхали в ПК 2008 року — і на ньому можна грати в Cyberpunk у 4K

Експерименти з абсурдними збірками — окремий жанр комп’ютерних ентузіастів, і свіжий приклад вийшов особливо показовим. Автор тесту встановив флагманську GeForce RTX 5090 у комп’ютер з начинкою майже двадцятирічної давнини — процесором Intel Core i7-920 зразка 2008 року та 16 ГБ пам’яті DDR3-1600. Тобто відеокарта за кілька тисяч доларів опинилася в компанії заліза, яке більшість давно віднесла на смітник.

Результати в 4K зібрані в таблиці — і вони значно кращі, ніж підказує здоровий глузд.

Гра Кадри/с у 4K BeamNG.drive 140 PUBG 115 CS2 100 GTA V Enhanced 70 The Witcher 3 (DX11) 60 Resident Evil Requiem 55 Cyberpunk 2077 50 The Witcher 3 (DX12) 40 Hogwarts Legacy 30

Виходить, що на платформі, старшій за деяких гравців CS2, цілком можна ганяти важкі AAA-хіти в 4K — Cyberpunk 2077 тримає 50 кадрів, а мережеві шутери літають за сотню.

Пояснення в цього дива цілком раціональне. У 4K основне навантаження лягає саме на відеокарту, а процесор здебільшого встигає готувати свої 40–60 кадрів навіть у поважному віці — тож RTX 5090 фактично тягне систему сама. Показовий нюанс із «Відьмаком» підтверджує механіку — у DX11 гра видає 60 кадрів, а в сучаснішому DX12, який активніше навантажує процесор, просідає до 40. На нижчих роздільних здатностях розрив зі старим CPU був би драматичним, а от у 4K вузьким місцем стає графіка.

Практичний висновок з експерименту не «збирайте ПК на i7-920», а протилежний за духом — у 4K-геймінгу відеокарта важить незрівнянно більше за решту системи, і панічно міняти платформу під новий GPU потрібно далеко не завжди. Ну й окремий комплімент архітектурі Nehalem, яка через 18 років усе ще запускає найважчі ігри сучасності.

Нагадаємо, тести відеокарт у 4K ми розбирали й у практичнішому розрізі. Раніше ми писали порівняння RTX 4070 і RTX 5070 в одинадцяти іграх — з висновком, що 20% приросту не завжди виправдовують апгрейд.