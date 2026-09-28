Konami безкоштовно роздає першу Castlevania для смартфонів: гру можна залишити собі

Класичне полювання на Дракулу повернулося у форматі подарунка для власників смартфонів. Konami запустила роздачу Castlevania: 40th Anniversary — мобільного видання гри, з якої почалася одна з найвідоміших серій готичних екшенів.

За офіційними умовами акції, пропозиція діє з 25 вересня до 24 жовтня 2026 року. Кінцевий час — 23:59 за японським часовим поясом. Користувачі, які завантажать гру протягом цього періоду, зможуть надалі грати в неї та повторно завантажувати після завершення роздачі.

Отже, обмежений термін стосується саме отримання подарунка. Проходити Castlevania до кінця акції не потрібно: видавець прямо підтверджує збереження доступу для тих, хто встигне її забрати.

Мобільне видання доступне в App Store та Google Play. Воно переносить на смартфони класичну версію для Nintendo Entertainment System. Серія дебютувала в Японії 1986 року, а міжнародний випуск на NES відбувся 1987-го. За чотири десятиліття франшиза розрослася до понад 30 ігор.

У першій частині гравець керує мисливцем на вампірів Саймоном Бельмонтом. Його завдання — пройти небезпечний замок, здолати чудовиськ і знищити Дракулу. Саме тут сформувалися впізнавані риси серії: готична атмосфера, складні сутички та музика, яка стала невіддільною частиною Castlevania.

Для мобільного перевидання є важливе обмеження: зовнішні ігрові контролери не підтримуються. Це варто врахувати тим, хто планував проходити платформер із під’єднаним геймпадом.

Роздача стала частиною ширшого святкування ювілею. У ювілейному анонсі Konami також повідомила про знижки до 80% на окремі ігри серії, зокрема в Steam.

Наступною великою подією стане вихід Castlevania: Belmont’s Curse 15 жовтня на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S та Nintendo Switch. Нова пригода розгорнеться в Парижі 1499 року, а безкоштовна класична частина дозволяє перед її релізом познайомитися з витоками франшизи.