Анонсовано відеогру Fallout 5

Геймдизайнер і виконавчий продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард попросив творців серіалу Fallout не використовувати деякі ідеї, оскільки він планує реалізувати їх у грі Fallout 5. Про це повідомляє посилаючись на інтерв’ю Говарда порталу Den of Geek.

Інтерв’ю стосувалося нового серіалу Fallout, який вийде на Amazon 11 квітня 2024 року. Говард консультував авторів проєкту і заявив, що вони продумували шоу так само ретельно, як Bethesda продумує ігри Fallout. За словами геймдизайнера, творці серіалу зберегли ключові риси франшизи, тому повноцінне уявлення про всесвіт Fallout зможуть отримати навіть ті глядачі, які ніколи не запускали однойменні відеоігри.

Жодних подробиць про Fallout 5 Тодд Говард не розкрив. Зі свого боку шоураннер серіалу Грем Вагнер жартома заявив, що йому відомо все про цю гру. За його словами, їм довелося все дізнатися, щоб зняти свій серіал і не порушити плани Bethesda на майбутній проєкт.

“Думаю, через це у нас вийшло зробити Fallout 6”, – сказав Вагнер.