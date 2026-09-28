Volkswagen ID. Buzz відвідав 92 країни та встановив рекорд Гіннеса

Німецький мандрівник Райнер Цітлов завершив навколосвітню поїздку на серійному ID. Buzz Pro з подовженою колісною базою. За повідомленням Volkswagen, експедиція тривала 445 днів, охопила шість континентів, а загальний пробіг становив 99 767 км.

Guinness World Records зафіксувала досягнення в категорії найбільшої кількості країн, відвіданих під час однієї безперервної подорожі на акумуляторному електромобілі. Сертифікат Цітлову вручили на виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері — місті, звідки починався маршрут.

Майже 100 тисяч кілометрів без технічних поломок

За даними виробника та водія, автомобіль завершив поїздку без технічних несправностей. У подорожі використовували серійні шини Giti, а між частинами маршруту електромобіль 16 разів перевозили контейнеровозами.

Одним із головних завдань залишався пошук місць для заряджання. У Замбії та Танзанії команді доводилося підключати автомобіль на електропідстанціях під наглядом фахівців. Натомість Китай, за враженнями Цітлова, вирізнявся масштабами зарядної інфраструктури.

Таким чином, підготовка маршруту включала не лише дороги й перетин кордонів, а й попередню перевірку можливостей поповнити заряд у кожному регіоні.

Що показала перевірка акумулятора

Після повернення автомобіль оглянули фахівці TÜV Nord. Як повідомляє electrive, вони підтвердили, що ключові компоненти силової установки залишилися оригінальними. Це було потрібно і для перевірки рекорду: інспектори мали встановити, що повернувся той самий автомобіль, який оглядали перед стартом.

Діагностика високовольтної батареї показала State of Health, або SoH, на рівні 95,75%. Цей показник характеризує стан акумулятора відносно нового та залежить від методики вимірювання. Його не можна напряму трактувати як точний відсоток збереженого запасу ходу.

Протягом експедиції батарея пройшла понад 300 циклів заряджання в різних кліматичних умовах. Результат демонструє витривалість конкретного автомобіля, однак не є універсальним прогнозом зношення акумуляторів усіх ID. Buzz.