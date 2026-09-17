Найбільший електричний корабель у світі готовий до роботи: у ньому понад 5000 батарей

Найбільший у світі повністю електричний корабель China Zorrilla завершив довгу подорож з Австралії до Південної Америки та готується до роботи на регулярному маршруті між Уругваєм та Аргентиною.

130-метровий катамаран, який під час будівництва мав позначення Hull 096, створила австралійська компанія Incat Tasmania для оператора Buquebus. 15 вересня 2026 року Incat офіційно внесла судно до переліку переданого флоту.

За розмірами це вже не експериментальний електричний катер. China Zorrilla може перевозити до 2100 пасажирів і 225 автомобілів. Усередині також облаштовано близько 2300 м² торгової площі.

Батарея важить близько 250 тонн

Головна особливість судна прихована всередині корпусу.

На борту встановлено 5016 акумуляторних блоків загальною масою близько 250 тонн. Сукупна місткість системи накопичення енергії перевищує 40 МВт·год.

За даними Incat, це приблизно в чотири рази більше, ніж у будь-якій попередній морській акумуляторній установці такого типу.

Електроенергія надходить до восьми електродвигунів, які приводять у рух вісім водометів Wärtsilä WXJ1100. Компанія також поставила систему керування енергією, силову електроніку та обладнання для заряджання постійним струмом у порту.

Сам корпус виготовлений переважно з алюмінію. Для електричного корабля це особливо важливо: чим менша власна маса судна, тим менше енергії потрібно витрачати на його переміщення.

Схема моторів і батарей China Zorrilla

Заряду вистачає приблизно на півтори години

Можливості China Zorrilla добре показують і головне обмеження акумуляторних кораблів.

За даними CHIP, запасу енергії вистачає приблизно на 90 хвилин роботи. Для океанського контейнеровоза це було б неприйнятно мало, але новий електропором створювався зовсім для іншого завдання.

Він має курсувати між Колонією-дель-Сакраменто в Уругваї та Буенос-Айресом в Аргентині. Відстань маршруту становить близько 56 км, а сама переправа займає приблизно годину.

Тобто величезна батарея розрахована не на багатоденні подорожі, а на короткі регулярні рейси з можливістю заряджання в порту.

Саме такі маршрути сьогодні виглядають одним із найбільш реалістичних напрямів електрифікації великого морського транспорту.

І це вже не одиничний експеримент

China Zorrilla може бути лише початком.

Incat уже будує для данського оператора Molslinjen три електричні пороми завдовжки 129 метрів. Кожен із них повинен перевозити до 1500 пасажирів і 500 автомобілів. Після введення в експлуатацію вони стануть найбільшими електричними поромами Європи.

Таким чином акумуляторні судна навряд чи найближчим часом замінять великі океанські танкери або контейнеровози. Проте на коротких маршрутах із передбачуваною відстанню та потужною зарядною інфраструктурою електрична тяга вже перестає бути лише експериментом.

China Zorrilla демонструє, що навіть корабель на 2100 пасажирів і сотні автомобілів сьогодні можна повністю перевести на батареї — якщо правильно підібрати маршрут і режим експлуатації.