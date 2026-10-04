Volkswagen показала електричний Tiguan: він замінить одразу дві моделі

Поки що кросовер проходить випробування під камуфляжем. Як повідомляє Volkswagen, показаний автомобіль уже близький до серійного. Електричну новинку продаватимуть паралельно зі звичайним Tiguan, доступним із двигунами внутрішнього згоряння та гібридними установками.

Назву обрали в межах зміни підходу до найменування електромобілів марки. Після ID. Polo та ID. Cross компанія переносить у лінійку ID ще одне знайоме покупцям ім’я. У Volkswagen розраховують, що це допоможе простіше орієнтуватися в модельному ряді та розуміти, який автомобіль стоїть за назвою.

Ставка на Tiguan цілком зрозуміла: за даними виробника, випущено вже понад 8,3 млн автомобілів із цим ім’ям. Наразі це найпопулярніша модель як самої марки Volkswagen, так і всього концерну.

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Зовні електричний кросовер також наближається до звичайного Tiguan. Він отримав виразніші, більш кутасті обриси, зокрема нову форму передніх фар і задніх ліхтарів. Водночас камуфляж поки приховує частину деталей, які покажуть під час повноцінної презентації.

На оприлюднених знімках є й автомобіль зі спортивнішими колісними дисками та агресивнішими бамперами. Це може бути виконання R-Line, однак його назву Volkswagen ще не підтвердила.

Технічні подробиці компанія залишила для прем’єри. Потужність електромоторів, місткість батарей, запас ходу та характеристики заряджання в анонсі не розкриваються. Так само поки немає цін і переліку комплектацій.

ID. Tiguan перебере на себе роль одразу двох електричних кросоверів — ID.4 та його купеподібного родича ID.5. Обидві моделі разом розійшлися тиражем понад 950 тисяч автомобілів. Тож новинці належить продовжити одну з найуспішніших електричних лінійок концерну, але вже під значно впізнаванішою назвою.