Volkswagen представила электрический Tiguan: он заменит сразу две модели

Пока что кроссовер проходит испытания под камуфляжем. Как сообщает Volkswagen, представленный автомобиль уже близок к серийному варианту. Электромобиль будут продавать параллельно с обычным Tiguan, доступным с двигателями внутреннего сгорания и гибридными установками.

Название было выбрано в рамках изменения подхода к наименованию электромобилей этой марки. Вслед за ID. Polo и ID. Cross компания вводит в линейку ID ещё одно знакомое покупателям название. В Volkswagen рассчитывают, что это поможет проще ориентироваться в модельном ряду и понимать, какой автомобиль скрывается за названием.

Ставка на Tiguan вполне понятна: по данным производителя, под этим названием выпущено уже более 8,3 млн автомобилей. На данный момент это самая популярная модель как самой марки Volkswagen, так и всего концерна.

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Внешне электрический кроссовер также становится все более похожим на обычный Tiguan. Он получил более выразительные, угловатые очертания, в частности новую форму передних фар и задних фонарей. В то же время камуфляж пока скрывает часть деталей, которые будут представлены во время полноценной презентации.

На опубликованных снимках также виден автомобиль со спортивными колесными дисками и более агрессивными бамперами. Возможно, это версия R-Line, однако Volkswagen пока не подтвердила её название.

Технические подробности компания приберегла для премьеры. Мощность электродвигателей, ёмкость аккумуляторов, запас хода и характеристики зарядки в анонсе не раскрываются. Также пока нет цен и перечня комплектаций.

ID. Tiguan возьмет на себя роль сразу двух электрокроссоверов — ID.4 и его купеобразного родственника ID.5. Общий тираж обеих моделей превысил 950 тысяч автомобилей. Таким образом, новинке предстоит продолжить одну из самых успешных линеек электромобилей концерна, но уже под гораздо более узнаваемым названием.