BYD Song L GT вернулся: спортивный фастбэк заметили на тестах спустя год молчания

Кроссовер-фастбэк BYD Song L GT, который год назад, казалось, канул в небытие, неожиданно появился на дорожных испытаниях в Китае — без камуфляжа и с обновленной технической начинкой.

Длительная пауза после анонса

Модель впервые «засветилась» ещё летом 2025 года, когда Министерство промышленности и информационных технологий КНР (MIIT) раскрыло её характеристики в ходе омологации как спортивную версию Song L EV — кроссовера, вышедшего на китайский рынок в декабре 2023 года. Однако с тех пор компания ни разу публично не подтверждала дальнейшие планы по запуску.

BYD Song L GT замечен в Китае. Источник: SugarDesign

Между тем базовая модель Song L EV за это время практически исчезла с рынка: по данным China EV DataTracker, с января по май 2026 года было продано всего 981 экземпляр — падение на 88,9 % в годовом исчислении. Это наводило на мысль, что BYD вообще отказался от идеи выпуска обновленной спортивной версии, сосредоточившись на более массовых и перспективных сегментах.

Неожиданное появление без камуфляжа

Впрочем, блогер SugarDesign в социальной сети Weibo опубликовал фотографии Song L GT во время дорожных испытаний — на этот раз автомобиль показали полностью открытым, без маскирующей пленки. Кроссовер отличается агрессивным дизайном: спортивный бампер, большой воздухозаборник, тонкие фары, соединенные хромированным элементом в стиле «драконьих усов» (Dragon Whisker), скрытые дверные ручки, лидар на крыше и затемненные стойки кузова.

По предварительным данным, габариты Song L GT составляют 4840×1950×1560 мм при колесной базе 2930 мм, а снаряженная масса достигает 2380 кг.

Три варианта силовой установки

Автомобиль будет предлагаться сразу в трёх вариантах привода:

заднеприводная, 170 кВт (228 л.с.);

заднеприводная, 230 кВт (308 л.с.);

полный привод, 390 кВт (523 л.с.).

Причина задержки — новая батарея

В 2025 году информации об аккумуляторе этой модели не было. Вероятно, именно это и стало причиной переноса запуска на 2026 год: BYD, похоже, решил оснастить фастбэк новейшим блоком Blade 2.0, способным заряжаться с 10% до 97% всего за девять минут. Также не исключено, что автомобиль получит систему ассистированного вождения DiPilot 5.0.

Таким образом, после года неопределённости BYD Song L GT снова в игре — и, судя по степени готовности прототипа, официальный анонс может состояться в ближайшее время.