В Украине предлагают отменить передний номерной знак на автомобиле: зарегистрирована петиция

В Украине зарегистрировали электронную петицию с предложением отменить обязательное требование устанавливать передний номерной знак на легковых автомобилях.

Автор инициативы №41/010261-26эп отмечает, что передний номерной знак часто портит внешний вид автомобиля и затрудняет установку оригинальных бамперов и обвесов. При этом, по его мнению, необходимость в ней фактически отпала: современные системы видеофиксации и заднего номерного знака позволяют эффективно идентифицировать транспортное средство даже без переднего номерного знака.

В петиции также содержится просьба:

инициировать анализ целесообразности обязательного использования переднего государственного номерного знака;

в случае подтверждения возможности таких изменений подготовить соответствующие поправки в законодательство Украины;

обеспечить поддержание надлежащего уровня безопасности дорожного движения и эффективную идентификацию транспортных средств после внедрения таких изменений.

Если петиция наберет необходимое количество голосов, её рассмотрят на государственном уровне, после чего может быть принято решение о внесении изменений в соответствующие нормативные акты, касающиеся требований к оснащению транспортных средств.

Стоит отметить, что подобная практика — без обязательного переднего номерного знака — уже применяется в ряде стран мира. В частности, в большинстве провинций Канады (кроме Британской Колумбии, Манитобы и Онтарио) и в 21 штате США, включая Флориду и Аризону, автомобили регистрируются только с одним, задним, номером. В то же время в Европе, в частности в Великобритании, Германии и Франции, а также в Корее, Японии и Индии, по-прежнему действуют требования о наличии номерного знака как спереди, так и сзади.