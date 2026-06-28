Водителям напомнили о запрете вблизи рек: штраф может составить до 1360 грн

Украинским водителям напомнили, что мыть автомобиль у рек, озёр и других водоёмов запрещено. Речь идёт не о полном запрете на мойку автомобилей за пределами специализированных автомоек, а именно о прибрежных защитных полосах, где действует особый природоохранный режим.

Соответствующее ограничение предусмотрено статьёй 89 Водного кодекса Украины. В прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоёмов и на островах категорически запрещается мыть и обслуживать транспортные средства и технику

Причина проста: во время мойки в воду или почву могут попадать остатки топлива, смазки, грязь, моющие средства и другая автохимия. Даже если автомобиль стоит не прямо в воде, загрязнения могут стекать в водоем вместе с дождем или через почву.

Ширина прибрежной защитной полосы зависит от типа водоема. Для малых рек, ручьев и прудов площадью до 3 гектаров она составляет 25 метров. Для средних рек и прудов площадью более 3 гектаров — 50 метров. Для крупных рек, водохранилищ и озер — 100 метров. Если склон у водоема крутой, минимальная ширина такой полосы может удваиваться.

За нарушение правил благоустройства водителю может быть выписан штраф по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Для граждан он составляет от 340 до 1360 грн.

Стоит учитывать и местные правила благоустройства. В некоторых населенных пунктах мойку автомобилей могут отдельно ограничивать во дворах, на улицах, газонах или других общественных территориях. Поэтому самый безопасный вариант — пользоваться автомойками с водоотводом и очистными системами.