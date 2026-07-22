В Volkswagen нашли потайное место для карт и монет: о нём знают не все водители

Владельцы автомобилей Volkswagen нередко открывают для себя малоизвестные функции своих машин даже спустя несколько лет после покупки. Одной из таких особенностей стало скрытое место для хранения банковских карт, парковочных талонов и монет, которое предусмотрели инженеры компании.

Эта небольшая, но практичная деталь помогает держать самые необходимые мелочи под рукой и не искать их каждый раз в бардачке или подлокотнике.

Где находится тайник

Во многих моделях Volkswagen предусмотрены специальные ниши или отсеки для мелких вещей.

Подлокотник в Volkswagen T-Roc

В зависимости от модели автомобиля это могут быть:

скрытый карман в дверной коробке;

компактный отсек возле руля;

небольшие держатели для монет;

специальные отсеки для парковочных или банковских карт в центральной консоли или подлокотнике.

Такие решения не привлекают внимания, поэтому многие владельцы даже не подозревают об их существовании.

Для чего они нужны

Производитель предусмотрел эти отсеки для предметов, которые часто нужны водителям во время поездки:

монеты для парковки или тележек в супермаркетах;

банковских карт;

карточек доступа;

парковочных талонов;

мелких документов.

Благодаря этому все необходимые вещи можно быстро достать, не отвлекаясь от управления автомобилем.

Не все автомобили Volkswagen имеют одинаковую конструкцию

Расположение таких отсеков зависит от модели, года выпуска и даже рынка, для которого изготовлен автомобиль.

Например, владельцы автомобилей разных поколений моделей Golf, Passat, Tiguan, Atlas и других сообщают о наличии различных скрытых ниш. В одних автомобилях есть отдельные держатели для монет, в других — лишь небольшой секретный отсек без специальных пазов.

Стоит проверить свой автомобиль

Если вы ездите на Volkswagen и ещё не изучили все отсеки салона, возможно, в вашем автомобиле тоже есть потайное место для хранения мелочей.

Подобные решения не влияют на работу автомобиля, но значительно облегчают повседневное использование. Именно благодаря таким мелким, но продуманным деталям автомобили Volkswagen часто получают положительные отзывы от своих владельцев.