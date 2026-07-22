У Volkswagen знайшли приховане місце для карток і монет: про нього знають не всі водії

Власники автомобілів Volkswagen нерідко відкривають для себе маловідомі функції своїх машин навіть через кілька років після покупки. Однією з таких особливостей стало приховане місце для зберігання банківських карток, паркувальних талонів і монет, яке передбачили інженери компанії.

Ця невелика, але практична деталь допомагає тримати найнеобхідніші дрібниці під рукою та не шукати їх щоразу в бардачку чи підлокітнику.

Де знаходиться схованка

У багатьох моделях Volkswagen передбачені спеціальні ніші або відсіки для дрібних речей.

Підлокітник у Volkswagen T-Roc

Залежно від моделі автомобіля це можуть бути:

прихована кишеня у дверній карті;

компактний відсік біля керма;

невеликі тримачі для монет;

спеціальні місця під паркувальні або банківські картки в центральній консолі чи підлокітнику.

Такі рішення не привертають уваги, тому багато власників навіть не підозрюють про їх існування.

Для чого вони потрібні

Виробник передбачив ці відсіки для предметів, які водіям часто потрібні під час поїздки:

монет для паркування або візків у супермаркетах;

банківських карток;

карток доступу;

паркувальних талонів;

дрібних документів.

Завдяки цьому всі необхідні речі можна швидко дістати, не відволікаючись від керування автомобілем.

Не всі Volkswagen мають однакову конструкцію

Розташування таких відсіків залежить від моделі, року випуску та навіть ринку, для якого виготовлений автомобіль.

Наприклад, власники різних поколінь Golf, Passat, Tiguan, Atlas та інших моделей повідомляють про наявність різних прихованих ніш. В одних автомобілях є окремі тримачі для монет, в інших — лише невеликий секретний відсік без спеціальних пазів.

Варто перевірити свій автомобіль

Якщо ви керуєте Volkswagen і ще не досліджували всі відсіки салону, можливо, у вашому автомобілі також є приховане місце для зберігання дрібниць.

Подібні рішення не впливають на роботу автомобіля, але роблять щоденне користування значно зручнішим. Саме через такі дрібні, але продумані деталі автомобілі Volkswagen часто отримують схвальні відгуки від своїх власників.