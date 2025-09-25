В Україні відкрилася повністю автономна зарядна станція для автомобілів

На трасі Київ–Чернігів, у селі Калинівка, розпочав роботу інноваційний автозаправний комплекс COR-Energy. Його унікальність полягає в тому, що він здатний функціонувати повністю автономно, використовуючи для заряджання електромобілів виключно сонячну енергію.

Комплекс, будівництво якого обійшлося у понад 200 мільйонів гривень, оснащений потужною сонячною електростанцією. Вона живить одразу дві станції швидкої зарядки, здатні одночасно обслуговувати до восьми електромобілів. Станції підтримують усі основні стандарти зарядки: CCS 2, GB/T DC, Type 2 та CHAdeMO.

Автозаправний комплекс COR-Energy (Фото: COR-Energy)

Крім того, COR-Energy демонструє прогресивний підхід до енергоефективності. Для опалення приміщень площею 2000 м² використовуються два геотермальні теплові насоси потужністю 45 кВт, що дозволяє зменшити залежність від традиційних джерел енергії.

Важливою соціальною складовою проєкту є його стійкість: у разі надзвичайних ситуацій АЗК COR-Energy може функціонувати як повноцінний Пункт Незламності, забезпечуючи громадян електроенергією та теплом.