Водійські права в Україні більше не будуть однаковими для всіх: що змінив Кабмін

Кабмін оновив правила видачі та обміну водійських посвідчень. Тепер строк дії права на керування залежатиме від відкритої категорії транспорту.

В Україні змінюються правила видачі водійських посвідчень. Кабінет Міністрів ухвалив постанову №889 від 8 липня 2026 року, якою вніс зміни до порядку видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Головне нововведення — диференційований строк дії категорій у водійському документі. Тобто термін, на який людині надається право керування, тепер залежатиме від того, яким саме транспортом вона може керувати.

На скільки років видаватимуть права

Згідно з ухваленими змінами, право на керування транспортними засобами категорій А1, А, В1, В та ВЕ надаватиметься на 15 років. Це стосується мопедів, мотоциклів, легкових авто та причепів до легковиків.

Для важчого та пасажирського транспорту строк буде коротшим. Категорії C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE та T діятимуть 5 років. Йдеться про вантажівки, автобуси, спецтранспорт та трамваї/тролейбуси.

Коротко нові строки виглядають так:

15 років — категорії А1, А, В1, В, ВЕ;

— категорії А1, А, В1, В, ВЕ; 5 років — категорії C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T;

— категорії C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T; 2 роки — для водіїв, які отримують право керування будь-якою категорією вперше.

Окремо в постанові зазначено, що право на керування будь-якою категорією, надане вперше, як і раніше, становить 2 роки. Тобто для водіїв-початківців дворічний період зберігається.

Що зміниться при обміні посвідчення

Після завершення дворічного статусу водія-початківця постійне посвідчення вже видаватимуть за новими правилами. Якщо людина відкриває нову категорію, посвідчення доведеться обміняти — у новому документі вкажуть строки дії для всіх відкритих категорій.

Це особливо важливо для водіїв, які мають одразу кілька категорій. Наприклад, якщо в людини є легкова категорія B і вантажна C, то строк дії права на керування ними може відрізнятися: для легковика — 15 років, для вантажівки — 5 років.

Плановий обмін посвідчення після завершення строку дії категорії є адміністративною процедурою. У звичайних умовах головною вимогою для такого обміну буде чинна медична довідка, яка підтверджує придатність водія до керування відповідним транспортом.

Водночас на час дії воєнного стану медична довідка для обміну посвідчення водія наразі не є обов’язковою. Про це раніше повідомляли у Головному сервісному центрі МВС.

Також важливий нюанс стосується старих посвідчень. Документи, видані в Україні до вступу країни до Європейського Союзу, залишатимуться чинними до завершення строку їх дії. Після вступу до ЄС вони діятимуть лише на території України — до завершення строку або до обміну на посвідчення єдиного європейського зразка.

Отже, водіям не потрібно масово бігти міняти документи негайно. Але під час відкриття нової категорії або планового обміну посвідчення вже діятимуть нові строки: 15 років для легкових категорій і 5 років для вантажного, пасажирського та спеціального транспорту.