Загадкова “брама” на дорогах: що означає незвичний дорожній знак

На німецьких автошляхах помітили незвичний дорожній знак, який здивував багатьох водіїв. Символ у вигляді чорної брами на білому тлі спричинив активні дискусії в мережі, адже для багатьох його значення виявилося незророзумілим.

Справа в тому, що німецька система дорожніх знаків вважається однією з найскладніших у Європі. Вона налічує близько 500 різних позначень, частина з яких є вузькоспеціалізованою або діє лише в певний час. Через це навіть досвідчені водії можуть не одразу розібратися в значенні деяких символів. Фотографія із загадковою “брамою”, опублікована на Reddit на початку 2024 року, викликала хвилю припущень щодо її значення.

Як виявилось, цей знак насправді вказує на тип паркування. Чорна брама на білому тлі зобов’язує водіїв паркувати автомобіль перпендикулярно до краю проїзної частини, тобто передом або задньою частиною.

Цей символ має цікаву історію: вперше він з’явився ще в часи НДР. Після об’єднання Німеччини його скасували, але у 2017 році знову ввели в дію як інформаційну табличку. Хоча нині цей знак використовується рідко, оскільки на більшості доріг водії орієнтуються на розмітку, його ігнорування може призвести до штрафу.

За неправильне паркування в Німеччині передбачена мінімальна санкція в розмірі 20 євро. Якщо ж автомобіль заважає руху, штраф зростає до 55 євро. У найгіршому випадку, при евакуації транспортного засобу, водію доведеться сплатити кілька сотень євро, що підкреслює важливість знання всіх правил німецького дорожнього руху.