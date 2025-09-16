Перші смартфони Samsung почали отримувати One UI 8

Samsung розпочала поширення стабільної версії One UI 8 на базі Android 16. Першими оновлення отримали власники актуальних флагманських моделей, а незабаром апдейт вийде і для старіших пристроїв.

Прошивку вже почали розсилати на Galaxy S25, S25+, S25 Ultra і S25 Edge. У найближчі тижні оновлення має вийти для серії Galaxy S24, складних Galaxy Z Flip6 і Galaxy Z Fold6. До кінця року список розшириться і на інші підтримувані смартфони та планшети.

One UI 8.0 приносить цілий ряд нововведень: поліпшені функції штучного інтелекту, розширені можливості персоналізації інтерфейсу, перероблені панелі Now Bar і Now Brief. Крім цього, оновлення посилює захист системи за рахунок вдосконаленої служби Knox і оновлених інструментів безпеки.

Також у прошивку включені нові версії Secure Folder і Samsung DeX, оновлений Quick Share, поліпшені додатки «Календар», «Годинник» і «Нагадування». Правда, деякі функції не будуть доступні на старіших пристроях.