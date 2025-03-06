Журналісти зробили фото ПК Ілона Маска – що в нього за система

ЗМІ поширили інтернетом фотографію, на якій показано ігровий/робочий комп’ютер Ілона Маска, встановлений у його офісі департаменту DOGE. Tom’s Hardware пише, що сетап мільярдера виглядає «незбалансованим».

Системний блок оснащується компактною відеокартою від MSI. Це може бути RTX 4060 або RTX 4070. Найбільше здивування викликає вибір монітора. Це величезний 49-дюймовий Samsung Odyssey G9 з роздільною здатністю 5120 × 1440 пікселів і співвідношенням сторін 32:9. Умовної RTX 4060 явно буде замало для такої роздільної здатності.

З іншого боку, не виключено, що Ілон Маск не використовує цей комп’ютер для ігор, а просто притягнув до свого офісу те, що попалося під руку.

У лютому 2025 року Ілон Маск повідомив, що відкриває студію розробки ігор. Їх робитимуть із застосуванням штучного інтелекту Grok-3. Мільярдер не соромиться називати його «найрозумнішим ШІ на Землі».