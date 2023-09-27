У продаж надійшли Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro та інші новинки

Компанія Xiaomi представила нову серію флагманських смартфонів, до якої увійшли моделі Xiaomi 13T та Xiaomi 13T Pro. Обидві новинки оснащені 6,67-дюймовими CrystalRes AMOLED-дисплеями з роздільною здатністю 2712 × 1220 пікселів (Full HD+), частотою оновлення до 144 Гц та максимальною яскравістю 2600 кд/м 2.

Xiaomi 13T

Смартфон Xiaomi 13T побудований на 4-нм восьмиядерному процесорі MediaTek Dimensity 8200-Ultra із тактовою частотою до 3,1 ГГц. Об’єм оперативної пам’яті LPDDR5 становить 8 або 12 Гбайт, ємність флеш-накопичувача UFS 3.1 – 256 Гбайт. Батарея ємністю 5000 мА год забезпечує тривалу роботу без підзарядки в автономному режимі. Завдяки підтримці швидкої 67-Вт зарядки заповнити заряд батареї з нуля до 100% можна лише за 42 хвилини.

Смартфон оснащений основною камерою з оптикою Leica із діафрагмою f/1.9, 50-Мп сенсором (оптичний формат 1/1,28 дюйма) з розміром пікселя 1,6 мкм та підтримкою оптичної стабілізації. Її доповнюють 50-Мп телефотомодулі з діафрагмою f/1.9, а також надширококутний 12-Мп модуль (f/2.2). Користувач може вибирати між режимом Leica Authentic Look, який зберігає справжній контраст між світлими та темними областями та забезпечує точний баланс білого на зображенні та режимом Leica Vibrant Look, що забезпечує більш помірне регулювання яскравості та насиченості для отримання чітких тіней та яскравих кольорів при збереженні точності. Роздільна здатність фронтальної камери для селфі дорівнює 20 Мп.

Xiaomi 13T випускається у трьох кольорах: Meadow Green (зелений) та Black (чорний) зі скляною тильною панеллю, та Alpine Blue (блакитний) – з обробкою з веганської шкіри BioComfort. Ціна Xiaomi 13T офіційному магазині на Aliexpress починається від 649 доларів за версію з 8/256 Гбайт пам’яті.

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro базується на восьмиядерному флагманському чіпі MediaTek Dimensity 9200+ з частотою до 3,35 ГГц. Він також оснащений оптикою Leica професійного рівня з такою самою конфігурацією камер – тильною камерою з модулями 50 + 50 + 12 Мп та 20-Мп камерою для селфі.

Об’єм оперативної пам’яті LPDDR5X становить 12 або 16 Гбайт, ємність флеш-пам’яті UFS 4.0 дорівнює 256, 512 Гбайт або 1 Тбайт. Місткість батареї у Xiaomi 13T Pro така ж, як у молодшої моделі – 5000 мА·год, але реалізована підтримка потужнішої швидкої зарядки HyperCharge – на 120 Вт, що дозволяє заповнити заряд з нуля до 100% всього за 19 хвилин.

Обидві моделі Xiaomi 13T та 13T Pro оснащені двома стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos Audio, а також захищені від вологи та пилу відповідно до стандарту IP68. Для керування пристроями використовується ОС Android 13 із інтерфейсом MIUI 14.

Вартість Xiaomi 13T Pro в офіційному магазині на Aliexpress починається з 799 доларів за модель із 12/256 Гбайт пам’яті.

Порівняння з попередніми поколіннями

Xiaomi 13T Pro Xiaomi 13T Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12T Старт продажів 2023.10 2023.10 2022.10 2022.10 Ціна 12+256GB $799

12+512GB $899 8+256GB $649

12+256GB $699 8+256 $749

12+256 $799 8+128 $549

8+256 $599 Вага 205 г 205 г 205 г 202 г Розмір екрану 6.67 inch 6.67 inch 6.67 inch 6.67 inch Частота екрану 144Hz 144Hz 120Hz 120Hz Дисплей AMOLED AMOLED AMOLED AMOLED Процесор MTK D9200+ MTK D8200 Ultra Snapdragon 8+ Gen 1 MTK D8100 Ultra Основна камера Leica 50MP IMX 707 OIS Leica 50MP IMX 707 OIS 200MP OIS 108MP OIS Фронтальна камера 20MP 20MP 20MP 20MP Батарея 5000mAh 5000mAh 5000mAh 5000mAh Потужність зарядки 120W 67W 120W 120W

Порівняння з конкурентами від Samsung

Xiaomi 13T Pro Xiaomi 13T Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 FE Старт продажів 2023.10 2023.10 2022.2 2023.2 2023.8 Ціна 12+256GB $799

12+512GB $899 8+256GB $649

12+256GB $699 8+256GB $799 8+128GB $949

8+256GB $1019 8+128GB $749

8+256GB $799 Вага 205 g 205 g 167 g 167 g 167 g Розмір екрану 6.67 inch 6.67 inch 6.1 inch 6.1 inch 6.5 inch Частота екрану 144Hz 144Hz 120Hz 120Hz 120Hz Дисплей AMOLED AMOLED AMOLED AMOLED AMOLED Процесор MTK D9200+ MTK D8200 Ultra Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 Основна камера Leica 50MP IMX 707 OIS Leica 50MP IMX 707 OIS 50MP OIS 50MP OIS 50MP OIS Фронтальна камера 20MP 20MP 12MP 12MP 12MP Батарея 5000mAh 5000mAh 3700mAh 4500mAh 3900mAh Швидкість зарядки 120W 67W 25W+15W 25W+15W 25W+15W

Інше представлені новинки

Крім смартфонів компанія Xiaomi представила планшетний комп’ютер Redmi Pad SE. Пристрій базується на однокристальній системі Qualcomm Snapdragon 680, оперативна пам’ять – LPDDR4X, флеш-пам’ять – eMMC 5.1.

Діагональ екрану IPS склала 11 дюймів, роздільна здатність – 1920 × 1080 пікселів. Кадрова частота вище за базові 60 Гц — вона становить 90 Гц. Пікова яскравість – 400 кд/кв.м. Захист екрану забезпечує гартоване скло Gorilla Glass 3.

Фронтальна камера пристрою – 5-мегапіксельна, основна – з 8-мегапіксельним сенсором. Місткість акумулятора склала 8000 мА·год, він підтримує зарядку потужністю 18 Вт. Товщина та маса – 7,36 мм і 478 грамів. Redmi Pad SE працює під управлінням MIUI Pad 14 на базі Android 13 та наділений чотирма динаміками.

Планшет вже доступний в офіційному магазині на Aliexpress. Варіантів пам’яті у планшета три: 6/128 ГБ – 125 доларів, 8/128 ГБ – 135 доларів, 8/256 ГБ – 180 доларів.

Також у продаж надійшла чергова еволюція фітнес браслетів Xiaomi Smart Band 8 та Xiaomi Smart Band 8 Active.