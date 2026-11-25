Поки фанати OnePlus чекають на глобальний запуск флагмана OnePlus 16, який уже дебютував у Китаї, в мережі з’явилися живі фото зовсім іншої моделі. Відомий інсайдер Абхішек Ядав опублікував знімки OnePlus Nord 7 разом з основними характеристиками.

На фото видно смартфон із глянцевою темною задньою панеллю та бірюзово-зеленою рамкою. У лівому верхньому куті розташований великий прямокутний острів камер із заокругленими краями. Два об’єктиви стоять вертикально зліва, а праворуч від них розмістилися спалах і висока світлова смуга, яка на одному знімку світиться бурштиновим кольором, а на іншому вимкнена. Спереду новинка має плаский екран із тонкими рамками та вирізом для фронтальної камери по центру.

Головна «фішка» дизайну. Вертикальна RGB-смуга в блоці камер, на цьому знімку вона світиться бурштиновим

За даними інсайдера, OnePlus Nord 7 отримає акумулятор на 9000 мА·год, процесор MediaTek Dimensity 8500, екран Super AMOLED з частотою оновлення 144 Гц і дротову зарядку на 80 Вт. Ємність батареї та потужність зарядки збігаються з OnePlus Nord 6, який вийшов в Індії з чипом Snapdragon 8s Gen 4 і AMOLED-дисплеєм на 165 Гц. Тобто перехід на Dimensity 8500 та панель на 144 Гц виглядатиме як крок назад щодо продуктивності й частоти оновлення. OnePlus жодних характеристик поки не підтверджувала.

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Очікується, що Nord 7 насамперед вийде в Індії, яка є одним із ключових ринків для серії. Про інші країни поки нічого не відомо. Nord 6 був глобальною версією китайського OnePlus Turbo 6, тож цілком імовірно, що в Китаї Nord 7 з’явиться під назвою Turbo 7.

Точних термінів запуску немає. Nord 6 представили 7 квітня, тож наступник може вийти приблизно в той самий час. Утім, раз уже з’явилися живі фото та ключові характеристики, прем’єра цілком може відбутися й раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про OnePlus Nord 6 зі Snapdragon 8s Gen 4 та екраном на 165 Гц, а також про те, що OnePlus представила Turbo 6Vs з батареєю на 9000 мА·год та екраном на 144 Гц.