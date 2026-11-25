Наступна базова розкладачка Motorola, судячи з усього, помітно відрізнятиметься від попередниць. У мережі з’явилися детальні характеристики Razr 2027, а також орієнтовна дата прем’єри, і вона може вас здивувати.
Головною зміною стане зовнішній екран. Його діагональ зросте до 4 дюймів при роздільній здатності 1272×1080 пікселів, а частота оновлення збільшиться з 90 до 120 Гц. Досі такі великі дисплеї на кришці були лише в старших Razr Plus і Razr Ultra, тож базова модель нарешті наздоганяє дорожчих братів.
Основний гнучкий екран збереже діагональ 6,9 дюйма і роздільну здатність 2640×1080 пікселів, але отримає частоту оновлення 144 Гц і підтримку HDR10+. Смартфон працюватиме на процесорі MediaTek Dimensity 7550X у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та накопичувачем на 256 ГБ. Основна камера складатиметься з двох 50-мегапіксельних сенсорів, а фронтальна матиме 32 Мп.Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин
Підтягнуть і автономність. Акумулятор отримає ємність 5000 мА·год і підтримку дротової зарядки на 45 Вт та бездротової на 15 Вт. Новинці також приписують захист від води за стандартами IPX8 та IPX9, а від пилу за IP4X. При цьому корпус у складеному вигляді стане тоншим, 14,6 мм проти 15,85 мм, хоча вага трохи зросте до 195 грамів.
Razr 2027 проти Razr 2026
|Характеристика
|Razr 2027
|Razr 2026
|Процесор
|MediaTek Dimensity 7550X
|MediaTek Dimensity 7450X
|Основний екран
|6,9″ OLED, 144 Гц, HDR10+
|6,9″ AMOLED, 120 Гц
|Зовнішній екран
|4″, 1272×1080, 120 Гц
|3,6″, 1056×1066, 90 Гц
|Пам’ять
|8/256 ГБ
|8/256 ГБ
|Акумулятор
|5000 мА·год
|4800 мА·год
|Зарядка
|45 Вт, бездротова 15 Вт
|30 Вт, бездротова 15 Вт
|Захист
|IPX8, IPX9, IP4X
|IP48
|Товщина в складеному вигляді
|14,6 мм
|15,85 мм
|Вага
|195 г
|188 г
Прем’єра може відбутися вже в січні
Зазвичай Motorola показує нові Razr навесні, торішню модель, наприклад, представили в травні. Проте у 2027 році прем’єра може відбутися значно раніше, вже в січні, на заході Lenovo Tech World у межах виставки CES. Сам виробник офіційно поки нічого не підтверджував.
Ціна новинки поки невідома. Для орієнтиру, Razr 2026 стартував у США з 799,99 долара, тобто приблизно 33 тис. грн. Розкладачки Motorola офіційно продаються в Україні, тож є всі шанси, що і Razr 2027 згодом з’явиться в наших магазинах.