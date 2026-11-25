Наступна базова розкладачка Motorola, судячи з усього, помітно відрізнятиметься від попередниць. У мережі з’явилися детальні характеристики Razr 2027, а також орієнтовна дата прем’єри, і вона може вас здивувати.

Головною зміною стане зовнішній екран. Його діагональ зросте до 4 дюймів при роздільній здатності 1272×1080 пікселів, а частота оновлення збільшиться з 90 до 120 Гц. Досі такі великі дисплеї на кришці були лише в старших Razr Plus і Razr Ultra, тож базова модель нарешті наздоганяє дорожчих братів.

Різницю видно одразу. Зліва Razr 2026 з невеликим віконцем, справа Razr 2027, у якого зовнішній дисплей займає майже всю кришку

Основний гнучкий екран збереже діагональ 6,9 дюйма і роздільну здатність 2640×1080 пікселів, але отримає частоту оновлення 144 Гц і підтримку HDR10+. Смартфон працюватиме на процесорі MediaTek Dimensity 7550X у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та накопичувачем на 256 ГБ. Основна камера складатиметься з двох 50-мегапіксельних сенсорів, а фронтальна матиме 32 Мп.

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Підтягнуть і автономність. Акумулятор отримає ємність 5000 мА·год і підтримку дротової зарядки на 45 Вт та бездротової на 15 Вт. Новинці також приписують захист від води за стандартами IPX8 та IPX9, а від пилу за IP4X. При цьому корпус у складеному вигляді стане тоншим, 14,6 мм проти 15,85 мм, хоча вага трохи зросте до 195 грамів.

Razr 2027 проти Razr 2026

Характеристика Razr 2027 Razr 2026 Процесор MediaTek Dimensity 7550X MediaTek Dimensity 7450X Основний екран 6,9″ OLED, 144 Гц, HDR10+ 6,9″ AMOLED, 120 Гц Зовнішній екран 4″, 1272×1080, 120 Гц 3,6″, 1056×1066, 90 Гц Пам’ять 8/256 ГБ 8/256 ГБ Акумулятор 5000 мА·год 4800 мА·год Зарядка 45 Вт, бездротова 15 Вт 30 Вт, бездротова 15 Вт Захист IPX8, IPX9, IP4X IP48 Товщина в складеному вигляді 14,6 мм 15,85 мм Вага 195 г 188 г

Прем’єра може відбутися вже в січні

Зазвичай Motorola показує нові Razr навесні, торішню модель, наприклад, представили в травні. Проте у 2027 році прем’єра може відбутися значно раніше, вже в січні, на заході Lenovo Tech World у межах виставки CES. Сам виробник офіційно поки нічого не підтверджував.

Ціна новинки поки невідома. Для орієнтиру, Razr 2026 стартував у США з 799,99 долара, тобто приблизно 33 тис. грн. Розкладачки Motorola офіційно продаються в Україні, тож є всі шанси, що і Razr 2027 згодом з’явиться в наших магазинах.