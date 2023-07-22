Стала відома дата виходу першої у світі бездротової відеокарти

Asus представила оновлену версію GeForce RTX 4070 з унікальним інтерфейсом для бездротової передачі від материнської плати. Перші партії таких відеокарт надійдуть у продаж вже восени, повідомляє портал ITHome.

Вперше бездротова відеокарта GeForce RTX 4070 була продемонстрована на виставці Computex 2023 у травні. Графічний докорювач можна підключати звичним способом через PCI Express. Однак відеокарта також отримала додатковий фірмовий роз’єм, який дозволяє передавати до 600 Вт потужності від материнської плати бездротовим способом. Для роботи такої відеокарти потрібна спеціальна материнська плата з відповідним інтерфейсом.

Компанія також зазначила, що в майбутньому можуть з’явитися інші моделі бездротових відеокарт, зокрема флагманська GeForce RTX 4090.

На момент презентації підключити бездротову відеокарту можна лише до кастомної системної плати Z790 TUF Gaming, яку оснастили слотом проприетарним 12VHPWR. Вартість бездротової відеокарти та сумісних з нею материнських плат стане відома пізніше.