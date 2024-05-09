Ryzen 7 7800X3D порівняли з i9-14900K із профілем Extreme

Intel Core i9-14900K може працювати з різними профілями BIOS, які безпосередньо впливають на продуктивність. І в Hardware Unboxed вирішили дізнатися, наскільки чіп гарний з “максимальним” профілем Extreme з TDP на рівні 253 Вт.

Один із найпотужніших ЦП Intel порівняли з найкращим ігровим процесором AMD в особі Ryzen 7 7800X3D. Тестування проводилося на ПК із відеокартою RTX 4090.

За результатами тестування 21 гри, з’ясувалося, що Intel Core i9-14900K, навіть із профілем Extreme, поступається AMD Ryzen 7 7800X3D. Але різниця невелика, всього 4%.

Ще один важливий висновок, зроблений у Hardware Unboxed. До того, як Intel випустила різні профілі, Core i9-14900K демонстрував кращі результати. У деяких іграх – до 10%.