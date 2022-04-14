В Україні стрибнули ціни на смартфони та гаджети

З початку війни в Україні здорожчала ціла низка товарів. Зокрема змінилися ціни на користувацьку електроніку. Вартість смартфонів, планшетів та інших гаджетів збільшилася принаймні на 10%. Що і на скільки здорожчало?





Смартфони

Щоб відслідкувати цінові зміни ми скористалися порталом E-Katalog. Згідно з цим ресурсом один з найпопулярніших пристроїв Apple iPhone Xr на 128 Гб до 24 лютого продавався за 16992 грн. Враз із початком війни його ціна підскочила до 18222 грн. Та це були ще квіточки, адже в кінці березня за смартфон вже просили 20641 грн. Та варто зазначити, що за першу половину квітня гаджет здешевшав приблизно на 1 тисячу гривень.

Для порівняння новинка від Samsung – модель Galaxy A52s на 5 Гб з часу запровадження воєнного стану злетіла в ціні майже на 3 тис. грн. Наприкінці березня вартість смартфону становила 14513 грн. Однак лише за останні два тижні ціна опустилася до 13166 грн.

Лідер ніші масс-маркету Xiaomi Redmi 10 за перший місяць війни «набрав» трохи більше 1,3 тис грн і сягнув цінової позначки 6790 грн. А до середини квітня він подорожчав ще на 63 грн до 6853 грн.

Гаджети

Вартість смарт годинників після місяця бойових дій в Україні теж не тішить. Наприклад пристрій Galaxy Watch Active компанії Samsung, що в лютому вартував 6220 грн, до середини березня вийшов на 7200 грн. Щоправда до 14 квітня встиг здешевшати майже на 1 тисячу гривень.

Тим часом Apple Watch, а саме модель 6 Aluminum, не так різко змінила ціну. З лютого до березня його вартість збільшилася на суму до 2 тис. грн. В перші дні квітня гаджет вартував 14830 грн. А до середини місяця його ціна впала до 14350 грн.

Планшети

Популярний в Україні планшет Xiaomi Pad 5 в середині лютого вартував 12191 грн. Наприкінці березня його ціна закріпилася на рівні 14733 грн. А станом на сьогодні за популярну модель просять 14290 грн.

Ще один топ продажів Galaxy Tab S6 Lite від Samsung здорожчав за перший місяць війни на 2,2 тис грн до 12598 грн. У квітні ж його ціна продовжила рости і зараз за пристрій просять не менше 13146 грн.

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