Названо кращі відеокарти липня для будь-якого бюджету

Портал PC Gamer назвав найкращі графічні адаптери, які можна придбати в липні 2025 року. Загалом мова йде про п’ять карток.

Кращою за сукупністю якостей визнано Radeon RX 9070. Ця карта має розумне співвідношення ціни та продуктивності. Вона добре справляється з іграми в 1440p в нативній роздільній здатності та непогано показує себе з трасуванням променів.

Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ, в свою чергу, є найкращою картою за свої гроші. Вона не надто дорога, при цьому демонструє відмінну продуктивність і має великий обсяг відеопам’яті.

Intel Arc B570 названа найкращою бюджетною актуальною картою на ринку. З урахуванням цінника конкурентів у неї небагато. Для 1080p саме те, що треба.

У середньому ціновому сегменті лідирує GeForce RTX 5070 Ti. Це найдоступніша модель для 4K-геймінгу. А ще карта хороша для RT.

GeForce RTX 5090 також опинилася в топі, як найпотужніша і найпросунутіша карта за всю історію.