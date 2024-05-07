Розкрито детальні характеристики нової та потужної PlayStation 5 Pro

PlayStation 5 Pro буде помітно продуктивнішою завдяки використанню 30 процесорів робочої групи (WGP) замість 18 WGP в оригінальній консолі 2020 року. Про це в новому подкасті розповіли фахівці Digital Foundry.

За словами експертів, збільшення WGP забезпечить консолі PS5 Pro продуктивність у 33,5 терафлопса (10,23 терафлопса в PS5). При цьому реальний приріст продуктивності PS5 Pro складе 45%, а не 227%, зазначені в документах Sony. Ця відмінність пояснюється особливостями архітектури RDNA 3 і механізмами обробки інструкцій.

Стандартна тактова частота графічного процесора нової консолі складе 2,18 ГГц, що навіть нижче 2,23 ГГц у PS5. У режимі розгону частота може досягати 2,35 ГГц, дозволяючи теоретично досягти максимальної продуктивності в 36,1 терафлопса. Зазначається, що такі показники GPU досягаються рідко і тільки в найвимогливіших іграх.

PS5 Pro буде оснащена 56 активними обчислювальними блоками (36 у PS5), що позитивно позначиться на продуктивності в іграх. Також очікується збільшення кешу L1 з 128 до 256 КБ і кешу L0 з 16 до 32 КБ для підтримки більшої кількості обчислювальних блоків і поліпшеного опрацювання завдань із трасуванням променів.

Відеочіп PS5 Pro отримає функції DirectX 12 Ultimate, включно з апаратною підтримкою оптимізації шейдингу, поліпшеними можливостями для гібридного згладжування MSAA і повною сумісністю з сітковими шейдерами, чого немає в оригінальній PlayStation 5.

Sony також надасть розробникам спрощений метод інтеграції технології масштабування зображення PSSR, яка буде сумісна з FSR 2, що дасть змогу поліпшити продуктивність ігор із підтримкою PSSR.

За чутками, продажі PS5 Pro почнуться наприкінці 2024 року. Вартість консолі поки не розкривається.

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