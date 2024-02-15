Представлено Honor Choice Watch: AMOLED-екран і до 12 днів автономності

Honor поповнила лінійку переносних пристроїв, випустивши смарт-годинник Choice Watch. Новинка отримала яскравий AMOLED-екран, підтримку понад 120 спортивних режимів, понад 100 циферблатів і тривалий час автономної роботи.

Honor Choice Watch укладено в металевий корпус із водозахистом класу 5ATM. Дисплей у новинці – 1,95-дюймовий з роздільною здатністю 410×502 пікселя, частотою оновлення 60 Гц, яскравістю 550 ніт і щільністю пікселів 332 ppi. Корисна площа екрана досягає 75%. Також передбачено 8 попередньо встановлених циферблатів і 21 динамічний для режиму Always on Display.

Є в арсеналі годинника і функції відстеження здоров’я:

датчик вимірювання рівня кисню в крові,

пульсометр, моніторинг сну,

відстеження жіночих циклів і рівня стресу.

Усі зібрані годинником дані відображаються в застосунку Honor Health.

За живлення пристрою відповідає АКБ на 300 мАг, яка, за словами компанії, забезпечує до 12 годин роботи навіть при щоденному семигодинному моніторингу сну. Також є підтримка дзвінків через Bluetooth і визначення місця розташування за GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS і QZSS.

Годинник уже доступний для купівлі в чорному і білому кольорах за ціною $78.