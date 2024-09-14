realme вже готує бюджетну альтернативу iPhone 16

Однією з головних фішок лінійки iPhone 16 стала нова кнопка управління камерою на бічній грані. Однак Apple – не єдина компанія, яка розробляла таке рішення.

Уже після презентації глава Nubia заявив про випуск смартфона зі спеціальною кнопкою камери, а бос realme навіть показав “живцем” такий девайс. Віцепрезидент і директор з маркетингу бренду Чейз Сюй у короткому ролику продемонстрував можливості невідомого смартфона realme з кнопкою, як в iPhone 16.

На відео Чейз Сюй розповідає, що кнопка дає змогу швидко запускати камеру, а також керувати зумом та іншими елементами зйомки. Глава realme додав, що нова кнопка використовує ту саму технологію, що і клавіша управління камерою в iPhone 16.

Цілком імовірно, що бренд реалізує цю кнопку в realme GT7 Pro або іншому новому пристрої, який вийде вже зовсім скоро.