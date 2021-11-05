У мережу потрапили якісні фото Xiaomi 12

Видання Mydrivers поділилося низкою якісних рендерів неанонсованого флагмана Xiaomi 12. Нагадаємо, що його називають першим смартфоном на базі процесора Snapdragon 898.





Так, за даними джерел, фінальна модель Xiaomi 12 буде схожа на опубліковані рендери. Як бачимо, пристрою приписують дисплей з краями, що загинаються, вузькі рамки, а також виріз у центральній верхній частині для одинарної селфі-камери. Задня панель включає тримодульну камеру з перископним датчиком.

За словами інформатора Digital Chat Station, флагман уже зараз перебуває на стадії тестового виробництва. Більше того, за його словами, повномасштабне виробництво запустять уже у листопаді цього року.

Пристрою приписують LTPO дисплей з частотою оновлення від 1 до 120 Гц, ємний акумулятор на 5000 мАч з підтримкою бездротової зарядки.