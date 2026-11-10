Не лише вигорання: OLED-телевізори LG «гниють» по краях екрана після кількох років роботи

Тривалий тест RTINGS виявив у OLED-телевізорів дефект, не пов’язаний із вигоранням. Після 18 тис. годин роботи вздовж країв екрана з’являються скупчення битих пікселів та інші пошкодження. Вони виникли в 14 із 16 моделей 2020–2023 років із панелями WOLED виробництва LG Display, а три телевізори з матрицями QD-OLED від Samsung Display лишилися неушкодженими.

Усього видання перевірило 19 телевізорів, серед яких були моделі LG, Sony, Vizio та Samsung. Напрацьовані 18 тис. годин відповідають приблизно десяти рокам звичайного домашнього перегляду. Дефект отримав назву edge rot, тобто «гниття країв», бо зовні нагадує цвіль, що розповзається від рамки. На одних екранах його ледве видно, на інших він відчутно псує картинку.

Головна відмінність від вигорання полягає в тому, що власник на цей дефект не впливає. Він не залежить від статичних елементів на екрані, і різноманітний контент від нього не захищає. Дослідники вважають, що причина криється в конструкції або виробництві панелей. Такі самі пошкодження видання показало на LG GX і LG C1, якими його співробітники користуються вдома.

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Найгірше показали себе панелі покоління WBC, які встановлювали в телевізори 2020–2022 років. Краї зіпсувалися в дев’яти з десяти моделей, причому в п’яти випадках серйозно. Вцілів лише LG A2. У новішого покоління WBE пошкодження знайшли в п’яти з шести телевізорів, хоча загалом вони слабші. Єдиним винятком став флагман LG G3 2023 року, чия матриця, якщо не брати до уваги вигорання, збереглася в ідеальному стані.

Точної причини RTINGS не встановило. Опитані виданням експерти припускають, що з часом слабшає герметизація панелі й до органічних матеріалів потрапляє волога. Інша версія пов’язує дефект із забрудненнями, які опинилися всередині ще на заводі.

У LG Electronics і LG Display про проблему знають. Компанії стверджують, що вона зачіпає дуже малу частку пристроїв після тривалого впливу спеки й вологості, а за звичайних умов виникати не повинна. У Samsung Display стійкість QD-OLED пояснили тонкоплівковою герметизацією, яка не пропускає вологу крізь краї.

Самі дослідники застерігають від поспішних висновків. Трьох телевізорів із QD-OLED замало, щоб вважати цю технологію невразливою, до того ж вона на ринку менше часу. OLED загалом залишається одним із найнадійніших типів екранів, і в тестах видання такі телевізори рідше повністю виходять з ладу, ніж рідкокристалічні.

Для власників це означає, що в зоні ризику передусім популярні моделі 2020–2022 років, зокрема серії LG CX, C1 і G1, які продавалися і в Україні. Чи вдалося виробнику усунути ваду в панелях, випущених після 2023 року, покаже новий тривалий тест, який RTINGS уже розпочало з телевізорами 2025–2026 років.