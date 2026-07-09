Китай створив ядерну батарею, яку не треба заряджати тисячі років

Китайські дослідники представили нову ядерну батарею, яка теоретично може працювати тисячі років без підзарядки. Розробку під назвою Qianjiyuan Tianshu показали науковці з Northwest Normal University спільно з компанією Gansu Zhulong Technology.

На відміну від звичайних акумуляторів, така батарея не зберігає енергію у хімічних реакціях і не потребує циклів заряджання. Вона використовує повільний розпад радіоактивного ізотопу вуглецю-14, а спеціальний перетворювач із карбіду кремнію перетворює цю енергію на електричний струм.

Смартфони вона не замінить

Попри гучну заяву про “батарею на тисячі років”, про заміну акумуляторів у смартфонах чи ноутбуках поки не йдеться. Потужність розробки дуже мала — лише близько 1,13 мікровата. Для порівняння, навіть пристрій із мінімальним споживанням на рівні 1 Вт потребував би сотні тисяч таких модулів.

Саме тому нова батарея не підходить для гаджетів, електромобілів чи дронів. Її головна перевага не в силі, а в надзвичайно довгому терміні служби та стабільності роботи.

Де можуть використовувати таку батарею

Подібні джерела живлення можуть бути корисними там, де пристрій має працювати роками або десятиліттями без обслуговування. Йдеться про космічні апарати, медичні імпланти, датчики в океані, полярні станції, геологічний моніторинг, інфраструктуру та інші системи, до яких складно або дорого добиратися.

Китайські розробники заявляють, що нова батарея стала значно компактнішою та ефективнішою за попередні рішення. Вона використовує менше радіоактивного матеріалу, але при цьому видає більшу потужність. Це робить технологію важливою не для масового ринку гаджетів, а для майбутньої мережі автономних сенсорів і пристроїв, які повинні працювати дуже довго без втручання людини.