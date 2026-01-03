«Синдром смартфонного мізинця»: більшість людей тримають гаджет небезпечним хватом

Фахівці порталу Android Authority провели опитування серед більш ніж 3000 користувачів, щоб з’ясувати, як саме вони тримають свої смартфони. Результати виявили тривожну тенденцію: більшість опитаних використовують спосіб, що може призвести до проблем зі здоров’ям, відомих як «синдром смартфонного мізинця».

Згідно з отриманими даними, 58% респондентів тримають пристрій так, що три пальці знаходяться на задній панелі, великий палець керує екраном, а мізинець підтримує телефон знизу. Саме на найменший палець припадає основна вага гаджета. При тривалому використанні це викликає біль, дискомфорт, а в окремих випадках — навіть видиму деформацію фаланги. Деякі учасники опитування зізналися, що через такий хват змушені носити фіксатори для зап’ястя.

Альтернативні способи тримання виявилися менш популярними. 23,4% користувачів просто охоплюють задню панель чотирма пальцями, 6,1% використовують допоміжні аксесуари (кільця, попсокети), і лише 4,4% тримають телефон однією рукою, а керують іншою. Експерти попереджають, що з огляду на постійне збільшення ваги та розмірів сучасних смартфонів, особливо складних моделей, проблема «смартфонного мізинця» ставатиме дедалі актуальнішою.