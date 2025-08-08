Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G: розкрито зовнішній вигляд та характеристики

У базі даних Google Play Console з’явилася сторінка, присвячена новому планшету Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G. Вона розкрила зовнішній вигляд і список характеристик пристрою.

Galaxy Tab S10 Lite 5G обладнають екраном з роздільною здатністю 1320×2112 пікселів і фірмовим чіпом Exynos 1380 в парі з 6 ГБ оперативної пам’яті. В якості ОС буде встановлена Android 15 з оболонкою One UI.

Також у списку згадується АКБ на 8000 мАг і 45-ватна зарядка. Як і інші планшети компанії, новинка, ймовірно, буде підтримувати роботу з аксесуарами — стилусом S Pen і клавіатурою.