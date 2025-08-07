Не спешите выбрасывать коробки от конфет на помойку: как их можно использовать

Большинство людей спокойно выбрасывают коробки от конфет, как только у них не остается ни одного вкусности. Однако не стоит спешить отправлять такую коробку в мусорку. Ведь этому на первый взгляд обычному предмету можно найти целый ряд интересных применений. В частности, коробки от конфет прекрасно подойдут для организации пространства, отделки интерьера и даже для проращивания семян.

Как использовать коробку от конфет в обиходе?

Все приверженцы чистоты и порядка приготовьтесь удивляться. Благодаря наличию характерных перегородок и углублений коробки от конфет идеально подходят для приведения в порядок мелких бытовых вещей. В частности, их можно использовать как:

Контейнер для канцелярии . Сложите в отделение коробки карандаши, скрепки, стикеры и другую мелкую канцелярию и ваш рабочий стол приобретет совершенно другой вид.

. Сложите в отделение коробки карандаши, скрепки, стикеры и другую мелкую канцелярию и ваш рабочий стол приобретет совершенно другой вид. Органайзер для швейных принадлежностей . Таким образом, можно упорядочить пуговицы, нити и иглы, не покупая для этого специальный контейнер.

. Таким образом, можно упорядочить пуговицы, нити и иглы, не покупая для этого специальный контейнер. Шкатулка для украшений. Застлав отделение коробки мягкой тканью можно разложить в них перстни, сережки и другую бижутерию.

Эти идеи помогут избавиться от беспорядка и организовать мелкие бытовые предметы без лишних затрат.

Как с помощью коробок от конфет украсить дом?

Дизайн некоторых коробок от конфет настолько привлекателен, что грех не использовать их для создания элементов декора. Если вам хочется таким образом проявить свою креативность, вот несколько интересных предложений:

Фоторамка . Достаточно вырезать в крышке коробки отверстие нужного размера и вставить туда фото, украсив его по краям лентами или ярким бисером.

. Достаточно вырезать в крышке коробки отверстие нужного размера и вставить туда фото, украсив его по краям лентами или ярким бисером. Декоративная шкатулка . Возьмите кусок атласа или бархата и обклейте ими коробку, добавив бусинки или другие украшения по своему вкусу.

. Возьмите кусок атласа или бархата и обклейте ими коробку, добавив бусинки или другие украшения по своему вкусу. Органайзер для писем. Если вместе склеить несколько коробок, получится чуткий органайзер с отдельными секциями для писем, фотографий или документов.

Такие поделки позволят вам не только проявить свою креативность, но и изрядно сэкономить.

Неожиданное применение в садоводстве

Пластиковые коробки от конфет, например такие, как Ferrero Rocher, можно использовать также для проращивания семян. Такой способ их предложил садовник из Британии Саймон Акеройд. По его словам, коробки от конфет такого типа идеально подходят для создания парникового эффекта. Так что если разместить в них семена, можно быстро вырастить из него рассаду.

Достаточно только сделать крохотное отверстие для вентиляции и поместить коробку в теплое место. А уже через 5-10 дней из-под почвы начнут появляться первые листики. Таким образом, можно выращивать рассаду овощей, а также микрозелень.