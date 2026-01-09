Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на тиждень з 12 по 18 січня

Астрологи розповіли про те, які зміни чекають на всі знаки зодіаку наступного тижня — з 12 по 18 січня.

Період має переважно позитивний характер і створює передумови для запуску нового робочого процесу, спрямованого на реальні досягнення, успішні угоди та побудову міцної репутації. Ядром тижня виступає стеліум небесних тіл у знаку землі та стабільності Козерозі, підтриманий, до того ж, гармонійними аспектами від вищих і соціальних планет.

Ця потужна конфігурація сприяє створенню енергетичного поля, в якому цілеспрямованість, почуття, дії та мислення працюють злагоджено і дружно. Одночасно здійснюється підтримка на прояв терпіння, створення структури і отримання натхнення. В цей час ми чітко знаємо, чого хочемо і куди слід рухатися, здатні логічно планувати заходи щодо досягнення поставлених завдань і цінувати отриманий досвід.

Проявлений принцип Сатурна, що уособлює самодисципліну, вміння правильно використовувати час і дотримуватися законів, служать нам необхідною опорою і ефективним інструментом. Зараз немає метушні і багатозадачності, а є розуміння, що серйозні справи вимагають часу і системного підходу. Все, що створюється зараз у кар’єрі, стосунках, творчих проектах — має міцний фундамент і розраховане на тривалий термін. Можна закласти звички, які надовго змінять життя.

До 17 числа ще є можливості створити особисті стосунки або діловий альянс, які витримають труднощі і з часом лише зміцніють. Також, при грамотному і практичному підході, цей період можна використовувати для стабілізації фінансової сфери. Наприклад, почати інвестувати в нерухомість або збирати гроші на вкладах. Краще менший дохід, але більш надійний. З переходом Венери в мінливий повітряний простір Водолія, потік емоцій спрямовується в пошуку чогось нового. З’являється романтичний і трохи утопічний настрій, націлений на легкі, ні до чого не зобов’язуючі відносини.

Це можуть бути просто вільні контакти, гостьовий шлюб і навіть секс по дружбі. У партнерах нас тепер більше приваблює не стільки відверта сексуальність і краса, скільки оригінальність, непередбачуваність і високі інтелектуальні якості. Успіх часто приходить завдяки протекції, спонсорській підтримці, прихильності коханців або коханок, а також на терені громадської та соціальної роботи.

Тиждень завершується 18 січня молодиком у Козерозі. Рекомендується використовувати кілька днів до і після цієї дати для відпочинку і планування нових завдань, а не для активних дій. Організм готується до оновлення, тому краще не стригти волосся, не навантажувати коліна і суглоби, хребет і м’язи спини. Це може спричинити дисбаланс енергетики, враховуючи і так слабке положення Місяця в царстві Сатурна. Зате підвищуються шанси бути корисним суспільству, набути впевненості в собі і придбати практично корисні і якісні речі. В цілому, це хороший час, щоб задуматися про соціальний статус або професію, побудувати плани щодо досягнення довгострокових цілей.

Ці сім днів наділяють нас рідкісною здатністю втілювати мрії в реальність, відповідаючи чіткому плану. Космічні енергії надають шанс кожному з нас намалювати надихаючу картину свого майбутнього, створити міцну споруду — для когось це виявиться справою життя, для когось — витвором мистецтва або творчим проектом, а хтось знайде міцну сім’ю.

Овен — гороскоп на тиждень

Овни серйозні, амбітні і дисципліновані. З’являється висока працездатність і вміння пробиватися до мети, долаючи перешкоди. Період є сприятливим для закладки довгострокових проектів, планування і пошуку фінансової підтримки у тих, хто займає видні посади і має авторитет. Хороші відносини з матеріальним світом — грошима, майном, власністю допомагають створити міцну фінансову базу.

Телець — гороскоп на тиждень

У Тельців настає чудовий період для нових починань, у тому числі в творчості та науці. Іскра авантюризму висвітлює блискучі можливості для масштабних дій. Повірте у свої сили і здібності, розширюйте світогляд і зону комфорту. Зарядитися енергією допоможуть подорожі місцями сили, спортивні видовища, освітні програми. Поспілкуйтеся з мудрими і авторитетними людьми. Можливо серед них ви зустрінете свого Гуру.

Близнюки — гороскоп на тиждень

Близнюки, будьте наполегливі, але гнучкі. Сприятливий час для творчості та підприємництва, духовних і енергетичних практик. Інтуїція працює краще, ніж зазвичай. Тому, якщо внутрішній голос щось підказує — варто прислухатися. Зараз ефективно зайнятися собою і почати цикл оздоровчих процедур. Також необхідні відпочинок і розслаблення. В цілому, відповідний час перейти від хаосу до системи. Зірки обіцяють набуття раніше невідомих джерел доходу.

Рак — гороскоп на тиждень

Раки в коханні та партнерстві цінують надійність, вірність і наявність спільних цілей. Ви матимете можливість оновити стосунки з особистими або діловими партнерами, заручитися дружньою підтримкою і командним духом. Нові напрямки розвитку приносить консультаційна та юридична діяльність. Цей період відкриває для вас унікальні можливості реалізувати талант, просунути ідеї, стати членом громадських установ.

Лев — гороскоп на тиждень

Леви цілеспрямовані, виважені та наполегливі. Мета — досягти майстерності. Зірки готові допомогти втілити практичні рішення щодо організації праці та розпорядку дня. Відмінний час для професійного прориву. Найкраща стратегія — зберігати поточні позиції та ретельно планувати реалізацію ідей. Висока ймовірність втілити старі плани та отримати вигідну ділову пропозицію.

Діва — гороскоп на тиждень

Діви справляють враження впевнених і самодостатніх людей. Амбіції спонукають вас займати передові місця і бути в центрі уваги. Яскрава самопрезентація, участь у виставках і святкових заходах принесуть легкі успіхи і висвітлять ваші переваги. Можливо, саме в цей період ви знайдете своє покликання або зустрінете тих людей, з якими створите щось яскраве і грандіозне.

Терези — гороскоп на тиждень

У Терезів сприятливий тиждень для фінансових операцій та інвестицій у нерухоме майно, акції або земельні ділянки. Можна просто зробити ремонт або переобладнати приміщення. Головне, щоб простір став комфортним для вас. Прийде інтуїтивне розуміння, як грамотно розподілити бюджет. Продуктивною виявиться робота з внутрішніми установками, зцілення від психологічних травм і страхів. Енергії космосу сприяють вам в отриманні душевного спокою і контролю над емоціями.

Скорпіон — гороскоп на тиждень

У Скорпіонів сприятливий момент для нових корисних знайомств і ділових пропозицій. Обмін інформацією — це пріоритет у взаєминах. Ділових партнерів можна залучити до спільних проектів і культмасових заходів. Енергії тижня сприяють зміцненню зв’язків, легкому настрою і підвищеній чарівності. Проявіть інтерес до людей, поділіться новою інформацією та ідеями. Уміння підтримати розмову і незалежність від чужої думки робить вас цікавим співрозмовником і бажаним гостем на громадських заходах.

Стрілець — гороскоп на тиждень

Стрільцям стає важливою тема повсякденного життя, роботи і здоров’я. Це період стабільності та рутини, що дозволяє закріпитися на поточних позиціях. Не варто звертати зі свого шляху і приймати спонтанні рішення. Зірки матимуть сприятливий вплив на фінансову та професійну сферу. Варто керуватися розумною практичністю. Вигідною виявиться покупка побутової техніки, предметів декору та інтер’єру, косметики та БАДів.

Козеріг — гороскоп на тиждень

У Козерогів насичений подіями період, який зажадає багато енергії. Транслюйте зараз світу більше життєрадісності та оптимізму. Підвищення самооцінки дозволить завоювати популярність і авторитет у суспільстві. Хороші можливості відкриваються через публічні виступи, участь у світських заходах і рекламних кампаніях. Зустрічі з діловими партнерами та побачення краще призначати в респектабельних місцях. Можливі події романтичного характеру.

Водолій — гороскоп на тиждень

Для Водоліїв ідеальний час, щоб відпочити на свіжому повітрі, знайти душевний спокій при взаємодії з водною стихією або музикою. Заняття духовними практиками наділять вас здатністю пропускати крізь себе ритми Космосу і полегшать доступ до підсвідомих установок. У відносинах з близькими — гармонія. Теплі і довірчі відносини з домочадцями, підтримка з їхнього боку схиляє вас приділити особливу увагу сімейному дозвіллю.

Риби — гороскоп на тиждень

У Риб народжуються нові ідеї, що підсилюють бажання вийти за рамки звичного, а розум отримує доступ до інтуїції і нестандартних рішень. Вас можуть чекати несподівані зустрічі та інсайти, що задають тон всьому року.

Спілкування на відстані та в інтернет-спільнотах має шанс перерости в щось більше. Чудовий час для комунікацій, ділових зустрічей, прогулянок і коротких поїздок. Будь-яка фізична активність допоможе поліпшити настрій.